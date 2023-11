'U OVOJ ŽEMLJI ŽIVEĆE SE SVE BOLJE!' Vučić: Prosečna plata biće 1.400 evra do 2027, a penzije do januara dvostruko veće

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, rekao je su nama potrebni mir i stabilnost, a naglasio je i da izbori nisu igra.

Predsednik je govorio o predizbornoj kampanji koja je u toku, o napadima opozicionih medija, o ekonomskim merama i svim drugim pitanjima.

Podsetio je da penzioneri već sutra dobijaju 20.000 dinara i pozvao je studente da preuzmu svoje kartice.

- Da se penzionerima zahvalim, sutra dobijaju 20.000 dinara, da deci srednjoškolcima kažem da zamole roditelje da im kupe nešto, studente da zamolim da uzmu karticu, imaće 1.000 dinara, umesto 500 - rekao je predsednik na kraju gostovanja.

O kampanji

- Oni rade nešto drugo, žive u svom balonu u kome je istina samo ono što oni saopšte. Baš ih briga šta je stvarnost i realnost. Bio neki stručnjak iz Niša, koji je tamo katančio, sa liste Srbija protiv nasilja, kaže da grade fabrike za koje su oni pregovarali. Oni žive u tome da, sve što kažu može da prođe. Znam svoja prava, znam šta smem, šta ne smem, ali mene da ubedite da ste ljudski heroji, a ne ljudska sramota, ne možete - istakao je predsednik.

- Oni ne žele Srbiju, oni govore o Srbiji. Oni žele, nisam preterao kada to kažem, žele zemlju koja će da služi tuđim interesima. Žele Srbiju u kojoj će oni da se obogate, a narod osiromaši.

- Imamo 550.000 ljudi koji su zaposleni više u odnosu na prethodni period, a mnogo nas je manje. Mnogo su nam bolje stope fertiliteta, nataliteta, iako su loše i dalje. Imamo manje ljudi, a više zaposlenih. Ako to nije najveći uspeh... To je doprinelo tome da imamo puteve, imaćemo mamografe u svakoj opštini. To je uspeh, da konačno nešto uradimo za naše žene, majke, ćerke... Ovo je nešto što pokazuje brigu o ljudima, a oni žele Srbiju gde će gotovo ništa da urade, a oni lepo da žive - objasnio je Vučič.

Predsednik je istakao da su nama potrebni mir i stabilnost, a naglasio je i da izbori nisu igra.

- Zašto je toliki napad na mene? Oni znaju da sam ja taj gromobran. Kod njih vrednosni stavovi ne postoji, to je Jovanović i priznao. Vrednosni stav je hoću da budem vlast i hoću da budem vlast sa Đilasom. Ujedinjuju se samo zbog novca, zbog sebe. U ovoj zemlji živeće se sve bolje, prosečna plata biće 1.400 evra do 2027. godine, penzije do januara biće dvostruko veće. Uradićemo metro. Rade se bolnice, grade se putevi. uradili su 0 bolnica, kliničkih centara, domova zdravlja. Jedini problem im je bio ko će da opljačka - naveo je Vučić.

- Lako je sa strane da soliš pamet, u svemu nalazite manu. Oni 11 godina govore da sam priznao KiM. U vreme zlikovca Vučića 28 zemalja je povuklo priznanje Kosova. Izbori nisu igra, zemlja nije igračka, to ću da ponavljam do kraja kampanje. Ljudi na izborima donose odluku, to je važna akcija kojom vi kao vlasnik glasa raspolažete. Vi donosite odluku kako hoćete da vaša zemlja izgleda. Libija ima više nafte nego Emirati, a pogledajte kako izgleda, jedna, a kako druga - pojasnio je predsednik.

- Hoću da kažem ljudima da nije jednostavno sve podneti. Normalan čovek koji gleda, videće da to nije u redu. Mi smo napravili štos sa mladićem koji mene imitira. Pogledajte koji je to nivo uvreda. Oni mogu da mi kažu šta hoće, ali ja ću nastaviti da se borim protiv njih. Oni se bore za slobodu medija, gde 65 sati, od jutra do mraka, krive Vučića. Kao što je najgora manipulacija priča o parizeru, oni su rekli "ej Vučić nam nudi parizer", onda su rekli "što nam nudiš parizer", onda je probam parizer... Tako vam od jedne laži naprave celu priču. Zaborave da ljudi u Srbiji nisu glupi. Kažite mi šta ste vi raditi - rekao je predsednik.

O ekonomski merama

- Sutra kreću isplate penzionerima, prekosutra korisnicima socijalne pomoći i negovateljicama, veoma brzo kreće isplata i za srednjoškolsku decu i to mislimo da je pred praznike dobra, lepa mera, koja je obradovala ljude. Stopa javnog duga je 51 odsto i što je neverovatno uprkos koroni, ratovima, migrantima.

O Miketiću

- Pitanja su samo kakva je Vučićeva porodica i kog ćemo da napadamo. Pustili su mi izjavu jednog od njihovih funkcionera, Miketić. To nije ljubakanje sa devojkama što bi on želeo da predstavi. Sutradan, kaže poslao mi je neko sliku, da li je to rukopis BIA po nalogu Vučića, BIA se pozabavi slikom, zaključi da to nije slika, da je izdvojena, da je skinuto sa snimka. Snimak nije napravljen tajnom kamerom, već je napravljen kamerom, kako sam dobio informaciju iz BIA. Predsedniče, to je snimano iz blizine, svoj kućni snimak upotrebio je da se prikaže kao žrtva, on zna ko ga je snimao. U pitanju su neke druge stvari, nikome ne smeta ni ljubakanje. On je jedna ljudska sramota. Sramota je kako se ponašaju. Službe ne pripremaju dokaze, postoje stvari koje znamo, a sramota da se o takvim stvarima govori. I ovo što je pokušao da podmetne, sam je snimao, njegov prijatelj, zna on - objasnio je predsednik.

O "Ribnikaru"

- Jutros su mi pokazali, došla im je Milica Stamenkovski, ne znam da li je Nova S ili N1, pitanje novinarke je ništa vlada, ništa država nije uradila za roditelje u Ribnikaru. Ljudima želim da objasnim, radi se o roditeljima ubijene dece koji su s pravom, morate da čujete i drugu stranu. Trebalo je da budu predstavljeni u Savetu roditelja, Branko Anđelković je trebalo da bude u Savetu roditelja, roditelj ubijenog deteta i to je vlada podržala. Država Srbija je uputila molbu i zahtev da prihvate tog čoveka, oni nisu želeli. Roditelji kažu da žele da država sama radi na memorijalnom centru. Ja sam primio te roditelje, Ana bezbroj puta. Kad neko ko ništa ne zna o tome, a želi korist od toga, dehumanizujući vas, kao nekog ko ne brine o roditeljima, a oni su toliko brinuli o njima da čak ni saučešće nisu uputili.

O napadu opozicionih medija

- Su stotine miliona evra u moje rušenje - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić za Hepi, komentarišući prljavu kampanju na tajkunskim medijima i dodao:

- Svaki dan je od jutra do mraka isto, vremenska prognoza, Vučić je kriv. I vremenska prognoza ne može bez Vučića. Toliko sam navikao da mi je svejedno. Kad je sunce onda teramo radnike da rade po vrućini, kada je sneg i kada u Rumuniji i Bugarskoj imate hiljade ljudi bez struje, sneg je ponovo iznenadio Vučića i njegove. To ne možete da promenite.

