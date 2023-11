Najava predsednika Srbije Aleksandara Vučića da će pred kraj izborne kampanje objaviti knjigu od 2.100 imena uglednih ljudi koji će držati njegovu listu postala je jedna od glavnih tema u opozicionim medijim, koji ocenjuju da je to nastavak stvaranja paralelne elite Srbije.

Sociolog prof. dr Vladimir Vuletić kaže da je elita ušla u žargon na jedan vrlo specifičan način.

- Jedno je to staro, konzervativno mišljenje da su to ljudi koji imaju specifične lične sposobnosti. Interesantno je kako se na to lepe ovi koji su navodno ili liberali ili levičari, a u osnovi prihvataju konzervativno shvatanje - naveo je Vuletić.

Kako je objasnio to je klasična zloupotreba u osnovi naučnog pojma u dnevno-političke svrhe.

- Za elitu može da se proglasi bilo ko...tako da nas jesi, sutra nisi, zavisi na kojoj si poziciji - rekao je Vuletić.

Reditelj Ljubiša Ristić kaže da on sebe ne doživljava elitiskički.

- Meni je to smešno. Proglasiti sebe elitom, znači da je neko iznad drugih, da je važniji... Problem je što mi živimo u društvu spektakla, imamo elitu koja pripada šou biznisu - rekao je Ristić.

Kako je dodao, oni koji vode političke partije i žele da dođu na vlast se kriju iza njih.

- Kada neko sebe proglašava elitom, to ukazuje na nesigurnost, nesrećnu svest. Učešće glumaca u javnom životu, pored posla ima dva osnova, a to je čežnja za podrškom. Sa druge strane tu su ljudi koji imaju snažne komercijalne interese - objasnio je Ristić.

