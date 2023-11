MINISTAR MALI ODGOVORIO NIKEZIĆU: Od vas smo nasledili samo teret dugova

Ministar finansija Siniša Mali oglasio se na Fejsbuku povodom nedavnih tvrdnji potpredsednika Stranke slobode i pravda (SSP) Dušana Nikezića.

Naime, Nikezić je rekao "da niko ne može da poveruje u ekonomske uspehe kojima se hvali vlast u Srbiji."

Ministar Mali je odgovorio na ove navode i istakao da internet sve pamti, kao i građani.

Objavu ministra Malog prenosimo u celosti:

"Ono što smo Nikeziću nasledili od Vas, ne može se zvati nasleđem, nego teretom dugova, pre svega. Opet vam je sitan taj font, sitne ga i duše čitaju.

Srećom, internet sve pamti, a pamte i građani.

Pamte kako ste oterali Međunarodni monetarni fond, da ne kažem da su ljudi pobegli iz Srbije. Danas, skoro 12 godina posle Vas, uspeli smo da se izborimo sa svim „nasleđem“ koje ste nam ostavili i postali respektabilan partner ugledne međunarodne finansijske institucije od koje dobijamo javne pohvale za sve do sada sprovedne teške reforme, koja nas podržava da svoj rast i razvoj nastavimo, da ne skliznemo u dubioze u kojima su nas već videli sa nama.



Zanimljivo je, Nikeziću, i da još jednom pokazujete svoje neznanje i površnost, kada govorite o aranžmanu sa MMF-om. Naime, MMF ima različite vrste finansijskih aranžmana kojima podržava države širom Evrope i sveta, a Stand by aranžman je samo jedan od njih. Mi smo, počevši od ove misije, dogovorili sa MMF-om da će celokupni ostatak sredstava biti u režimu predostrožnosti, što znači da Srbija za sada ne planira da povlači sredstva koja su joj na raspolaganju. Ali kako biste vi to uopšte i znali, kad ste ih oterali iz zemlje?

Sa druge strane, vaše ekonomske dubioze su najbolje naslikane brojevima. To je pola miliona izgubljenih radnih mesta, 500.000 porodica koje su ostale bez jednog priliva sredstava za život, te posledično smanjenog priliva novca u PIO fondu od poreza i doprinosa. To nas dovodi do jedne od najvećih ekonomskih sramota ikada u Srbiji – da 2012. godine, sa 8 milijardi dinara na računu, niste imali ni za predstojeću isplatu penzija. E, to je Nikeziću sitno brojanje, ono kad smo Vam srećim i odbrojali.

Te 2012. građani su Vam na izborima pokazali šta misle o Vašim ekonomskim rezultatima, o nezaposlenosti od 25,9 odsto, o penziji od 204 evra, plati od 331 evra, investicijama ispod jedne milijarde evra, nijednoj otvorenoj fabrici, katancima na postojećim.

U stabilnim ekonomskim vremenima divljala Vam je dvocifrena inflacija koja je dodatno topila već nizak životni standard u Srbiji.

Katanci, Nikeziću, to je simbol Vaše vlasti u Srbiji. Katanci na fabrikama, katanci na novčanicima građana, katanac na zdravom razumu i znanju u upravljanju javnim finansijama.

Hvala što uporno podsećate građane Srbije na to mučno Vaše nasleđe.

Tako je, ne znači mnogo njiima informacija da je 2012. Srbija godišnje proizvodila svega u vrednosti od 33 milijarde evra, danas 69 milijardi, ali, znači im kada ih podsetite da ovaj normalan život kakav danas imaju nije uvek bio takav.

Danas je nezaposlenost niska, najniža u istoriji Srbije, oko 9,6 odsto jer smo gotovo 500 fabrika i različitih pogona otvorili u poslednih deset godina, jer smo u deceniji za nama stvorili 500.000 radnih mesta, jer smo privukli 4,5 milijardi evra stranih direktnih investicija samo u ovoj i to kriznoj godini. Dalje, jer ti ljudi koji rade, njih 2,4 miliona, pune i PIO fond pa zahvaljujući tome rastu i penzije, i to 56,1 odsto u dve godine, na prosečnih 340 evra. Tako više nije pitanje penzionera kada će penzije, pitanje je koliko će biti sledeće povećanje, jer znaju da će ga biti. Plate u decembru će dostići 840 evra, što je cifra koja je pre samo deset godina bila apsolutno nedostižna.

Ne da nemamo nameru da se vraćamo na Vaše upravljanje, nego nemamo nameru ni da zaustavimo rast plata i penzija, što biste Vi uradili prvog dana vlasti u Srbiji. U naredne četiri godine ova odgovorna vlast planira da daljim ulaganjem, investicijama u infrastrukturu, dovođenjem investitora i otvaranjem fabrika dostigne prosek plata od 1.400 evra, penzija 650.

Ova vlast će građanima Srbije omogućiti veće penzije čak i od plata u Vaše vreme, i to duplo veće. Vaše ekonomsko znanje smo već videli, i nažalost osetili na svojoj koži.

Nećemo više da se po stanicama rastajemo od naše dece bez mogućnosti da im gurnemo neki dinar u džep da se snađu, nećemo više da guramo ni u Vaše džepove. Sami ste ih napunili i to sa 619 miliona evra dok ste bili na vlasti i bukvalno nikada više Vam građani to neće dozvoliti.

Srbija danas je postđilasovska Srbija, Srbija razvoja, Srbija koja dočekuje svoju decu nazad, ne ispraćuje ih, Srbija koja ne dozvoljava da penzioneri budu gladni, da radno sposobni ljudi budu bez posla i plate, koja ne dozvoljava rušenje ugleda zemlje u inostranstvu na način da čak i MMF pobegne od nas.

Nikada više taj scenario nećete gledati jer će Vam građani 17. decembra pokazati da Vas nisu zaboravili- Te sitne duše kao što ste Vi smo ostavili u onoj Srbiji koje ne želimo ni da se sećamo više. Danas smo krenuli napred, imamo pet milijardi evra na računu u ovom trenutku, prošli smo najteži deo reformi, stabilni smo i jaki, odolevamo krizi, ne živimo je kao sa Vama. I nemamo nameru da tu stanemo."

