VUČIĆ: Otkupili smo naredbu Hitlera za napad na Jugoslaviju, želimo da zaštitimo istoriju Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija danas na aukciji otkupila naredbu nemačkog kancelara Adolfa Hitlera za napad na Kraljevinu Jugoslaviju i Grčku, jer hoće da štiti istoriju i sačuva sve ono što pripada Srbiji.

Vučić je na predizbornom skupu u Užicu istakao da je ona do sada bila u "ko zna čijoj privatnoj kolekciji", a da će sada biti vraćena u srpske muzeje.

Ipak, Vučić je dodao da ni ovim potezom pojedinci nisu zadovoljni.

"Ali kad pogledate, ni to nije dobro. Kad otvorite stadione i hale, takođe nije dobro. Kad otvorite hram Svetog Save i obnovite desetine manastira i crkava, ni to nije dobro. Pomognete džamije, sve druge, ni to nije dobro", rekao je Vučić.

Ranije večeras, Vlada Srbije je objavila da je otkupila na aukciji zloglasnu direktivu br. 25 od 27. marta 1941. godine kojom je nemački kancelar Adolf Hitler izdao naređenje za napad na Kraljevinu Jugoslaviju i Kraljevinu Grčku.

Na osnovu inicijative koju je Muzej žrtava genocida uputio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, kao i na molbu predsednika, Vlada Srbije obezbedila je neophodna sredstva kako bi danas u poslepodnevnim časovima bio kupljen jedan od najznačajnijih dokumenata za celokupnu istoriju srpskog naroda, navodi se u saopštenju Vlade Srbije.

Ovaj neprocenjivo vredan dokument i istorijski izvor koji se od danas nalazi u posedu Srbije, istovremeno je predstavljao i zloslutni nagoveštaj brojnih dramatičnih, tragičnih, ali i herojskih događaja koji su obeležili razdoblje Drugog svetskog rata na čitavom prostoru okupirane Kraljevine Jugoslavije.