Kućni snimak visokog funkcionera Đilasove liste protiv nasilja Đorđa Miketića, na kojem ovaj poslanik koji prima platu iz državnog budžeta po svemu sudeći konzumira kokain pojavio se u javnosti.

Sagovornici Pinka tvrde da je, sasvim sigurno, Miketić sam plasirao snimak i smatraju da bi trebalo da podnese ostavku na sve funkcije i povuče se iz politike.

Eksplicitni snimak Đorđa Miketića sa nepoznatom devojkom na kojem se vidi i, kako se pretpostavlja, opojna droga uzdrmao je srpsku javnost.

Miketić, funkcioner liste okupljene oko Dragana Đilasa je sve samo ne deo elite našeg društva već poslanik koji pare građana Srbije i poslaničku platu troši čineći krivično delo, kažu sagovornici Pinka.

- Tamo se jasno čuje, u tom snimku, kako žena sa kojom Miketić opšti kaže sve ćeš ti ovo da platiš poslaničkom platom, a on onako poslušno, učinilo bi se u stanju pod supstancama, kaže: da da hoću, naravno da hoću. Na snimku se jasno vide crte kokaina i neke one, kako ih zovu, šmrkalice, cevčice i sad to je ono što ja mislim da je najproblematičnije. Narodni poslanik, poslaničkom platom plaća kokain - naveo je glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević.

Za njega je neprihvatljivo to što Miketić u svemu što se dogodilo ne vidi ništa sporno i ne razmišlja o podnošenju ostavke.

Marketinški stručnjak Nebojša Krstić kaže da se pojavljuje priča o teškim narkoticima.

- Situacija u kojoj je narodni poslanik, koji sada pikira na izborima visoke državne funkcije je povezan i sa korišćenjem opojnih droga, očigledno i sa trgovinom jer to ne možete da kupite u apoteci, nego na crnom tržištu - naveo je Krstić.

To, kako je dodao, izaziva i pravne posledice i moralne.

- Kako ličnost koja je na taj način obrukana može da se bavi javnim životom. Nigde u demokratskom svetu to nije moguće, istog trenutka bi dao ostavku na sve funkcije i otišao iz politike - kaže Krstić.

Zbog objavljivanja snimka Miketić je uperio prstom na državu i BIA, uz objašnjenje da mu smeštaju aferu. Iz Agencije poručuju da za nastanak i širenje snimka ne snose nikakvu odgovornost.

- BIA je vrlo značajna institucija koja se neće baviti takvim snimcima. On je sam to snimao, da je BIA snimala, to bi bilo tajno. Ovde se vidi da je snimala treća osoba. On tačno zna ko je snimao, bolje da pita ko je to pustio. On od sebe pokušava da napravi žrtvu, ali on je žrtva unutarstranačkih obračuna - kaže bivši obaveštajac Božidar Spasić.

Naši sagovornici smatraju da bi Miketić trebalo da podnese ostavku i povuče se iz politike.

