DA LI STE ZNALI? MIMO PROTOKOLA: Kisindžer omogućio Titu da zapali tompus u Beloj kući - OVO JE SVE O NJIHOVIM SUSRETIMA (FOTO)

Josip Broz Tito sedi u Ovalnoj sobi s američkim predsednikom Ričardom Niksonom, godina je 1971, a Tito je Niksonov gost u Vašingtonu.

Tito je zapalio tompus, iako se u Beloj kući u tom trenutku ne puši više od dve decenije, navodi BBC na srpskom u tekstu od pre tri godine u kojem je opisana Titova uzvratna poseta Americi, a u čijoj organizaciji je učestvovao Niksonov šef Stejt departmenta Henri Kisindžer, koji je juče preminuo u 101. godini.

Nikson je 1970. godine bio prvi američki predsednik koji je posetio SFR Jugoslaviju.

As it’s #Yugoslavia’s national day, here’s a fun fact for you: #Throwback to the year 1971 when #Tito met with #Nixon in the White House and smoked illegal Cuban cigars (gifted to him by Fidel #Castro), naturally ignoring the no smoking policy. pic.twitter.com/nryQGMjCjL