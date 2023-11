BOŽIĆ PORUČILA ALEKSIĆU: Oterao si u dužničko ropstvo opštinsku kasu Trstenika dok si sebi, svojoj tazbini i pajtosima napunio džepove milionima

Strahota je to šta si ti uradio od Opštine Trstenik, poručila je članica SNS-a Sandra Božić Miroslavu Aleksiću, lideru ''Narodnog pokreta''.

Oterao si u dužničko ropstvo opštinsku kasu dok si sebi, svojoj tazbini i pajtosima napunio džepove milionima!

A onda ti sve to nije bilo dosta pa si jedini u istoriji predsednik opštine koji je sam sebi povećao platu!

To da nemaš kantar kažu i sami građani Trstenika koji su dobro osetili na svojoj kičmi kako je izgledao tvoj lopovluk i bahaćenje!

Tu tvoju priču od traktora do prvog miliona svi znamo, pa nekom drugom pričaj bajke!

Kad tad istina izađe na videlo, pitaj Miketića!

