KRSTIĆ O SKANDALOZNOM SNIMKU ĐORĐA MIKETIĆA: U svakoj drugoj zemlji on bi otišao u političku penziju!

Komentarišući snimak koji kruži internetom, a na kom se nalazi Đorđe Miketić, inače čovek sa izborne liste Dragana Đilasa, politički analitičar Nebojša Krstić, rekao je za Novo jutro kod Jovane Jeremić da je apsurdno to što Miketić, umesto da se povuče iz politike, optužio pripadnike BIA da su mu smeštali.

Na pomenutom snimku, prikazan je i kokain, što je Krstić izdvojio kao najveću problematiku istog.

Krstić je, naime, rekao da ova priča ima nekoliko slojeva. Dodaje da se ovakve afere nije bilo u Srbiji od devedesetih, kada smo dobili više stranačku državu.

- Mi sada ne možemo da se pozovemo na neko iskustvo, međutim, ovakve stvari se u svetu često dešavaju. U svakoj zemlji gde se to desi, to bude skandal, koji provocira da taj političar koji je na snimku ode u političku penziju – rekao je Krstić.

Kako kaže, sada ćemo videti šta će se ovde desiti. Dodaje da ove čak neki mediji pišu da je to kampanja protiv samog Miketića.

- Zbunjen sam činjenicom da mediji, koji 24 sata napadaju Vučića za sve i svašta i to bez ijednog dokaza, sada kada imamo eksplicitni snimak, gde oni sada ne ulaze u sadržaj, već kažu da je kampanja – rekao je Krstić.

Kako kaže, oni ne vide ništa prljavo u tome, ali vide prljavo u tome što se taj video pojavio.

- Sada je važno razvrstati dve stvari, jedno, da li lista "Srbija protiv nasilja“, koja ćuti na ovo što se dogodilo, i dalje smatra da je uzrok nasilju to što postoji rijaliti na Pinku, i da li je ovo dobar primer, ova vrsta njihovog visoko pozicioniranog političara, za decu, za birače, da li je to aktivnost koja ide ka legalizaciji teških droga. Čak smatram da je veći skandal od videa, to što se ta lista pravi kao da se ništa nije desilo – rekao je Krstić.

Dodaje da je dobro da se istraži kako je iscureo.

Novinar Dejan Anđus, rekao je da je teško bilo šta pridodati, dodaje da tu ima nekoliko krivičnih dela.

- Ovo je vrlo zanimljivo što smo videli. Ovde ima nekoliko ishoda. Kao prvo nezakonito konzumiranje droge zahteva istragu. Ko prodaje drogu, dok kupca evidentno vidimo. To je za istragu. Ovaj snimak upućuje dalje na rad tužilaštva i rad policije koji moraju da reaguju po službenoj dužnosti – rekao je Anđus. Kako kaže, drugo, još uvek je nezakonita i prostitucija.

Dodaje da treba videti da li je ovo ljubavni odnos ili klijent.

- Ono što je smešno i tragi-komično jeste što se poslanik poziva na poslaničku platu, da je to garancija da će ona biti isplaćena – rekao je Anđus.

