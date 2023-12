MOGUĆ JE ČAK I VOJNI PUČ U KIJEVU! Predrag Jeremić o sukobu u Ukrajini: Ako ne dođe do političkog rešenja, ni takav scenario nije isključen

Urednik informative na portalu Pink.rs Predrag Jeremić je govoreći o sukobu u Ukrajini ocenio da postoji mogućnost čak i vojnog puča ukoliko se ne nađe političko rešenje. Kako je naglasio, Ukrajina je veoma iscrpljena, a za samo šest meseci od početka kontraofanzive je izgubila 125.000 vojnika i nema nade da će povratiti teritorije koje smatra svojima.

Jeremić podseća da je prošlo šest meseci od početka kontraofanzive i tu nismo ništa videli osim nekih blagih pomaka ukrajinske vojske na teritoriji koju je držala ruska armija.

- Rusi su napredovali u pojedinim delovima tako da Ukrajina ništa nije postigla u ovih šest meseci. Nažalost, ono što se dogodilo je 125.000 poginulih ukrajinskih vojnika za tako kratak period i čini mi se da će se nastaviti tim tempom - istakao je Jeremić za TV Vesti.

Prema njegovim rečima, ruska vojska je daleko snažnija od ukrajinske.

- Ne verujem da može da se dogodi bilo kakvo vojno rešenje kada je Ukrajina u pitanju i da će ona povratiti te teritorije koje su nekada bile u njenom sastavu i koje danas smatra svojim sastavnim delom - naveo je Jeremić i dodao:

Moramo se vratiti na početak te specijalne vojne operacije kada su bili na dobrom putu, setimo se razgovora u Turskoj, da se sklopi primirje i da se ide ka političkom rešenju, ali predstavnici zvaničnog Londona nisu bili zainteresovani i tražili su od ukrajinske strane da nastavi sa sukobima. Sada kako je prošlo godinu i po dana od početka imali smo jedan period gde nisu zainteresovani, ali mi se čini da se u svetu, mislim na SAD polako čuju neki glasovi koji bi možda mogli da urazume i jednu i drugu stranu da se ide ka nekom političkom rešenju. Mada daleko je taj put. Postoje i predviđanja da će se do novembra 2024. okončati sukob, ali je pitanje šta će ostati od Ukrajine.

Kako je dodao, ako se nastave borbe mislim da neće.

- Operacije su najžešće oko Avdivke, Rusi tu pokušavaju da ih okruže, to je specifična teritorija i veoma bitna za Ukrajince i jedno je od utvrđenja koje branu Ukrajinu. Oni su sada praktično u potkovici, a ako budu uspeli da ih opkole neće ukrajinski vojsnici u tom delu imati nikakvo snabdevanje naoružanjem i hranom. Ako se predaju i te borbe mogu trajati mesec dana - istakao je Jeremić.

Nakon toga, ako bi Rusi zauzeli to, ostaje prazan prostor do Kijeva i ne znamo šta će to doneti osim još većih stradanja, rekao je urednik portala Pink.rs.

Jeremić upozorava da Rusi rade na obuci pilota na bombarderima Suhoj 34.

- Cela jedna partija je obezbeđena sa novim raketama koje će biti navođene, to samo govori da sigurno negde kod Rusa postoji spremnost da možda na proleće krenu u neki vid ofanzive. Ukrajina je previše iscrpljena - naglasio je Jeremić.

On je istakao da je pitanje šta će se u Kijevu dogoditi u političkom smislu, jer postoje suprotstvaljeni stavovi u pogledu nastavka daljih borbi između Zelenskog i Zalužnija koji ima sve veću podršku građana, a predsednički izbori su odloženi do završetka ratnih sukoba.

- Predsednik Ukrajine bi mogao biti i svrgnut. Postoje različiti pogledi na ratovanje, može se dogoditi i vojni puč - naglasio je Jeremić, ukazavši da je Ukrajina ostala na samo 14 miliona stanovnika.

