Premijerka Srbije Ana Brnabić je govoreći o eksplicitnom snimku Đorđa Miketića koji se pojavio u javnosti, ocenila da je na delu zamena teza pa se krivica traži u državi i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

- Do sada se nisam oglašava po ovom pitanju i po ovoj temi. To je sve stvarno otišlo predaleko. Znam i svesna sam da je Aleksandar Vučić dežurni krivac za sve u ovoj državi - od toga da nam je vruće, do toga da je kiše, pa nam smeta, preko toga da je kriv što reprezentacija gubi ili pobeđuje, ali nam baš rezultat ne odgovara. Dakle za sve je kriv Aleksandar Vučić - navela je Brnabić za Pink i dodala:

Ali sada čujem od tajkunksih medija i Đilasove opozicije iz dana u dan da je Vučić kriv za taj snimak, koji je Miketić napravio sam, sa svojim društvom, a niko ga nije terao da se snima. Zašto se snimao, ja to duboko ne razumem, to je neka vrsta egzibicionizma. Ali sutra, kada snimak negde procuri kako je Vučić kriv za to ili BIA ili bilo ko drugi? Sam se snimao, sam je uzimao drogu, sam je rekao da za to treba da koristi novac od poslaničke plate...ne znam kako ispade da je Vučić kriv. Snimao se sam, drogirao se sam, jesu svi građani plaćali za to, ali je na kraju kriv Vučić, a ne sam Miketić. To je već stvarno ludnica

- Čovek se sam snimao, sam radio šta je radio, sam konzumirao drogu, sam rekao da plaća poslaničkom platom...i kriv je ko? Aleksandar Vučić, a Miketić ispada čovek za primer, protiv nasilja, za pristojnu i normalnu Srbiju, a mi smo krivi... evo da smo i tome posvedočili u Srbiji - istakla je Brnabić.

Ona je naglasila da je na delu neverovatna zamena teza.

- Kako je opet na kraju Vučić kriv, on užasan, a oni pristojni. Valjda ljudi sve to vide. Vučić je kriv za Miketićev snimak koji je čovek napravio sam i sve što je radio radio je sam..ovaj što šmrče drogu je pristojna i normalna Srbija, a Vučić koji radi dan i noć je nenormalan. Eto...- rekla je Brnabić i podvukla da država nema nikakve veze sa tim.

