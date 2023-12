'VERUJEM DA ĆE BITI JOŠ NEKIH JEDNOKRATNIH DAVANJA' Vučić: Srednjoškolci bi obećani novac trebalo da dobiju do petka

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da bi 90.000 studentskih kartica trebalo da bude podeljeno i da su one aktivne od danas, a da bi srednjoškolci novac trebalo da dobiju do petka. On je naveo da ima oko 100.000 zahteva za studentske kartice, ali da je validirano 90.000

"Presrećan sam što su naši penzioneri dobili tih 20.000 dinara. Verujem da će moći nešto da kupe i sebi, ali će moći da kupe i svojim bližnjima, da ih obraduju nečim. Lep dan za njih, malo naše pažnje za njihovo strpljenje i za sve ono što su za zemlju uvek spremni da učine", rekao je Vučić za javni servis.

On je naveo da za srednjoškolce nema tačan dan kada će biti isplaćen novac, ali veruje da će novac jedinicama lokalne samouprave uplatiti u ponedeljak, što znači da bi do petka svi srednjoškolci, odnosno njihove majke, odnosno samohrani očevi ili staratelji trebalo da dobiju najkasnije taj novac.

"Tako da to mislim da su dobre vesti za ljude i verujem da će biti još nekih, da li sada ili pred Novu godinu, jednokratnih davanja. Mislim da je danas premijerka Ana Brnabić razgovarala sa jednim delom ljudi u kulturi pa ćemo videti i o tome obavestiti javnost", poručio je predsednik.

