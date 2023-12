LAVROV JE SVE ISTINITO REKAO! Vučić: Ispričao je kako je zapad varao Srbiju posle Briselskog sporazuma

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio iz Dubaija za Pink o aktuelnim političkim temama.

Vučić se u izjavi osvrnuo i na sastanak OEBS-a u Skoplju gde je Sergej Lavrov rekao da Srbija neće ući u EU ukoliko ne uvede i sankcije Rusiji.

- Lavrov je sa izvanrednom tačnošću i preciznošću definisao te stvari - rekao je Vučić.

Predsednik je, na pitanje novinara kako vidi to što je Lavrov rekao da Srbija ne može da uđe u EU i otvori novo poglavlje ukoliko ne uvede i sankcije Rusiji odnosno ne uskladi se sa spoljnom politikom Evrope, rekao da je Lavrov govorio i o mnogo važnijim stvarima za Srbiju i srpski narod.

- Nažalost, mi Srbi ne volimo da čujemo šta drugi govore, ni kada dolazi sa zapada, ni kada dolazi sa istoka. Mi bismo voleli da čujemo ad hok negativno ili pozitivno mišljenje o političarima koje volimo ili ne volimo i to je sve. Suštinski, Sergej Lavrov je sve istinito rekao. On je govorio o mnogo važnim stvarima za Srbiju i o tome kako je to funkcionisalo od 2013. i kako su varali našu zemlju posle Briselskog sporazuma. Kako bi se dostiglo nešto što treba da se ispuni, onda se samo to ne bi ispunjavalo i onda bi se reklo Srbima - pa eto 10 godina nije ispunjeno, pa ćete dobiti i duplo manje od toga što ste tražili. To je tačno, to se sve događa - rekao je Vučić.

Kazao je da se samo postavlja pitanje šta mi možemo da promenimo, a da ostanemo ne samo živi, već da sačuvamo svoju decu, da nemamo ratove i da nam zemlja ekonomski napreduje.

- Pošto nije lako, sa izvanrednom tačnošću i preciznošću je Lavrov definisao te stvari, a moje pitanje je samo, a šta mi možemo da promenimo u svom odnosu - rekao je Vučić.

Dodao je da Lavrov nije nas kritikovao i da on, Vučić, ne postavlja time retorsko pitanje ruskom ministru spoljnih poslova već nama, s obzirom na to da sve to zna u mnogo gorem obliku nego što je Lavrov predočio javnosti.

- Tamo je Lavrov bio optužen da oni valjda Srbiju koriste za izazivanje sukoba u regionu i slično, ali suština je u tome da su nama prilično vezane ruke i da se mnogo bolje držimo nego što bi bilo ko očekivao čuvajući svoju nezavisnost, suverenitet i u donošenju odluka, a ne samo u smislu poštovanja Povelje UN i čuvanja naših granica - rekao je Vučić. Istakao je da je situacija svakako teška i da će biti još teža.

