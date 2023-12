Poštenje po principu ne pitajte me za prvi milion! Sandra Božić raskrinkala Aleksića

Sandra Božić reagovala je na prljavu kampanju Miroslava Aleksića

- Kad to Aleksić i njemu slični kažu ne mogu da se ne nasmejem i konstatujem kraj vica! Ali da to ne govori jedan lopov i secikesa možda bi i bilo smešno! Ovako je tužno koliko licemernosti i bezobrazluka ima u jednom istom čoveku koji je jedva završio srednju školu, ali doktorirao na lopovluku i nameštanju tendera! Podsetiću vas da je to isti onaj Aleksić koji je sa svojom tastom budžet oštetio za 685 000 evra u samo par godina! I to je vrh ledenog brega, nameštao je i masno uzimao proviziju i za gasifikaciju, prodaju gradskog zemljišta, eksploataciju šljunka itd. Kažu meštani da mu se žena uselila u velelepni stan, pa kad je pukla bruka po Trsteniku i kombinacija postala preočigledna, brže bolje se iselila! Poštenje po principu ne pitajte me za prvi milion, a posle toga sam uspešan poljoprivrednik! Koga pokušavaš da slažes? Veruju ti građani kao i tom Miketiću sa kojim na listi deliš očigledno iste vrednosti! - stoji u objavi Sandre Božić.

