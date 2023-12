U vreme interneta i društvenih mreža, apsolutno nema nikakve cenzure. Kada je reč o političarima koji pretenduju na visoke državne funkcije, a Đorđe Miketić, čiji privatni snimak kruži društvenim mrežama, je bio jedan od njih, njihovo pravo na privatnost mora biti bitno ograničeno i javnost mora da bude upoznata sa njihovim životnim navikama.

- Kada pričamo o Miketiću treba da napomenemo da je reč o čoveku koji pretenduje da ima neku visoku državnu funkciju i da odlučuje o sudbini građana Srbije- rekao je u Novom jutru kod Jovane Jeremić, Dejan Vukelić, urednik Srpskog portala.

On je istakao da građani Srbije imaju pravo da znaju ne samo kakav je politički program tog čoveka, ko god da je on, već i kakve su njegove životne navike - u kakvim stanjim on može da se nađe, a koja mogu da utiču na racionalnost njegovih odluka, jer od tih odluka posledice trpe svi građani.

- Zamislite situaciju da on na primer bude ministar odbrane i da u situaciji kad treba brzo reagovati, on je pod dejstvom tih nedozvoljenih supstanci. On bi tu mogao da donese odluku zbog koje narod i država mogu da trpe godinama- rekao je Vukelić i dodao:

On je dodao i da je reakcija Šolakovih medija na ono što se desilo skandalozna i bizarna:

- Jedna od novinarki je Đorđa Miketića branila time da je on 'pravio decu' sa prostitutkom pod dejstvom kokaina, uz bozarno objašnjenje 'zar ova država ne traži povećanje nataliteta'.- rekao je Vukelić.

Vukelić ja takođe napomenuo Miketićevo povlačenje iz kampanje uz reči:

- Ako si ti žrtva, ako si potpuno čist, ako si u pravu, zašto si se onda povukao?

Saaša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, rekao je u Novom jutru da prema informacijama koje oni imaju, Miketić visoko pozicioniran u Đilasovoj koaliciji za Beograd i on bi ppo njihovoj projekciji verovatno trebai da bude neki gradski menadžer.

- Da oni nekim slučajem pobede, imali bi smo gradskog menadžera koji se pre podne bavi problemima građana, popodne se drogira i plaća za se*s- rekao je Milovanović.

- On se povukao iz kampanje, jer su oni procenili da im pon šteti u kampanji, ali su ga ostavili na listi. On će po svemu sudeći minimalno biti odbornik te koalicije Đilasove za Beograd- rekao je Milovanović.

On je naveo da u Šolakovim medijima ni u jednom tekstu i prilogu nema reči o onome što je i najviše sporno, a to je kokain.

- Pa suština toga je da se poslaniok drogira i ono što gospođica sa snimka govori da on to plaća poslaničkom platom - to kod njih nema, oni vide 'natalitet'. Pri tom, sam se snimaš, sam pustiš fotografiju, sam praviš tu priču, i onda kada se na društvenim mrežama pojavio sporni snimak, onda odjednom postavljaju pitanje ko je pustio snuimak- rekao je Milovanović.

On je dodao da ne postoji zemlja u Evropskoj uniji ili u Americi koja bi dozvolila da se ovaj čovek bavi politikom, posle ovoga.

- Vi imate finalni proizvod- narko poslanika, pa ispada da građani plaćaju poslanika da se on drogira. I to je jedna tragična slika te korporacije Đilasove koja je sklepana, koja nema ideologiju, koja nema ideju ni oko čega, koja ima ideju samo kako doći na vlast i srušiti Vučića, a kad im postavite bilo koje pitanje oni nemaju odgovor- rekao je Milovanović.