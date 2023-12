VELIKI DOSIJE! Tajne veze Junajted Grupe sa 'bankarima Kremlja': Bračni par na platnom spisku Šolaka

Šta povezuje Dragana Šolaka i Volframa i Mariju Kuoni: iznošenje para iz Srbije, zgrade Junajted Grupe u Beogradu, proruska NVO, mreža zajedničkih firmi, iste adrese na Kipru, vila od 33 miliona dolara u Floridi, tajni računi u Švajcarskoj.

Malo je ljudi koji su Draganu Šolaku tako važni kao što su Volfram i Marija Kuoni.

On - advokat po profesiji i specijalista za međunarodne pravne i poslovne mahinacije, ona - investiciona bankarka i vlasnica mreže firmi preko kojih zajedno rade za moćnike na ivici zakona, ovaj bračni par iz Ciriha bar je deset godina zadužen za najmisterioznije poslove gazde Šolaka: skrivanje bogatstva, upravljanje imovinom, izbegavanje poreza, protok keša, tajne akvizicije.

U isto vreme, Volfram i Marija su u Švajcarskoj poznati po otvoreno proruskoj orijentaciji i gaje posebno tesne veze sa oligarsima bliskim ruskim vlastima, zbog čega su dobili nadimak “bankari Kremlja”, postavši predmet interesovanja bezbednosnih službi više evropskih zemalja i medija u EU. Koliko je Kuoni važan Šolaku vidi se i po tome da je Švajcarac otišao sa mesta predsednika UO Junajted Medija Netvork u Cirihu - koja je čak registrovana na njegovoj ličnoj adresi u Ulici Lovenštrase 66 - puna tri meseca od početka rata u Ukrajini, u maju 2022, kada se nije ni naslućivalo da će sankcije SAD i EU biti dodatno proširirene na veliki broj ljudi i kompanija bliskih Kremlju.

Kuoni je bio na čelu švajcarske ispostave Junajted Grupe od 2015, u isto vreme dok je bio drugi čovek Gasprombanke Švajcarska, takođe u Cirihu, za koju je važila javna tajna da služi za skrivanje milijardi dolara u posedu ruskih tajkuna i političara. Pokušaj Dragana Šolaka da se zvanično ogradi od Volframa Kuonija i da za sebe, svoju kompaniju i medije poput N1 i Nova S sačuva imidž “prozapadnih” bio je samo foliranje za naivne.



Tesne veze “bankara Kremlja” sa Šolakom i njegovom poslovno-kriminalnom hobotnicom poznatom po nazivu Junajted Grupa ostale su do danas. Ovu temu istraživali su mediji u Švajcarskoj, Sloveniji, Italiji, Grčkoj i Srbiji, a evo šta su otkrili.

Volfram Kuoni i Dragan Šolak povezani su još od 2010. godine, ali prvi put se ime ovog švajcarskog mešetara javno pominje 2013. zbog navoda da je iskeširao 8,2 miliona evra kako bi bugarski tajkun i bivši obaveštajac Krasimir Gergov od firme Multikom otkupio kompaniju za prodaju reklamnog prostora u Srbiji. Zapravo, preko Kuonija je išao protok Šolakovog tajnog novca, da bi ovaj koju godinu kasnije postao i zvanični vlasnik te srpske firme.

A kako se gazda Junajted Grupe odužio poverljivom Švajcarcu? Prema svemu sudeći, tako što mu je dao u vlasništvo dva luksuzna poslovna objekta u Beogradu. Naime, kako crno na belo piše u dokumentima APR i registrima nadležnih agencija u Švajcarskoj, Volfram Kuoni je direktor i jedini ovlašćeni zastupnik firme Dansav Investments AG iz Ciriha, koja je vlasnik poslovne zgrade gde je glavno sedište operatera SBB, u Ulici Peka Dapčevića 19, kao i zgrade SBB u Bulevaru Zorana Đinđića 8A, gde je smeštena TV Sportklub. Obe su ostale u vlasništvu Kuonija i nakon što je u maju 2022. otišao sa zvanične funkcije u Junajted Grupi.

Ali, ovo je samo vrh ledenog brega.

Junajted Grupa i Šolak su najbrutalnije slagali i pokušali da prevare javnost, kao i važne adrese u EU i SAD, da je odlaskom Kuonija iz Junajted Medija Network prekinuta njihova saradnja. Volfram i Marija Kuoni zajedno sa Draganom Šolakom do danas zajedno drže bar sedam firmi: DanSav Investments AG (Švajcarska, registracioni broj CH-020.3.034.228-1); 2. DanSav Plaza d.o.o. (Srbija, matični broj 20575280); 3. Techhill Plaza d.o.o. (Srbija, matični broj 20844850); 4. Ali Invest d.o.o. (Srbija, matični broj 20392827); 5. Aspermont Capital AG (Švajcarska, registracioni broj CH-020.3.031.111-7); 6. Click for Serbia - Klik za Srbiju (Srbija, matični broj 28302100); 7. Four Palms od Indian Creek L.L.C. (Florida, SAD, registracioni broj L14000069708).



Vrlo važnu ulogu u “Four Palms”, “Klik za Srbiju” i “Aspermont Capital” ima finansijski ekspert Marija Kuoni, rođena u Srbiji, otvoreno proruske orijentacije, o kojoj mediji u Švajcarskoj pišu da “živi od bogatih Rusa”.

Prava poslastica dolazi iz suncem okupane Floride: porodica Šolak je u saradnji sa bračnim parom Kuoni tamo kupila superluksuznu vilu čija je vrednost procenjena na 33 miliona dolara, a tačna adresa je: “30 Indian Creek Island Rd, Miami Beach, FL 33154, USA”.

Šolakova vila se nalazi na malom bogataškom ostrvu Indijan Krik, koje pripada takođe elitnom gradu Majami Bič. Kako pokazuju satelitski snimci, vila ima veliki bazen, direktan izlaz na more i pristanište za jahtu. Nalazi se na istočnoj obali južne Floride, a to je najprestižniji kraj u celoj Americi - na sat vremena vožnje smešten je “Mar-a-Lago” Donalda Trampa!

Inače, bogataši sa Indijan Krika mnogo polažu na diskreciju, pa servis “Google Street View” uopšte nije dozvoljen, dok se na “Google Maps” nalazi par fotografija sa Šolakove tačne adrese koje je postavila firma za selidbe - možda baš kada se veliki gazda Junajted grupe i “žrtva diktature u Srbiji” tamo useljavao!



Kako je u sve umešan bračni par Kuoni vidi se, potpuno zvanično, u registrima kompanija koje vodi država Florida: Dragan i njegova supruga Gordana Šolak su vilu od 33 miliona dolara kupili na ime firme “Four Palms of Indian Creek L.L.C”, čiji je vlasnik “Salvado Investment Corporation”, sa egzotičnog ostrva i poreskog raja Sejšela. Jedini vlasnik Salvada je upravo Šolak, dok upravljanje tom firmom ide preko “Mundain Directors Ltd”, sa drugog poreskog raja Britanskih Devičanskih Ostrva. A vlasnik i direktor MDL je Marija Kuoni. Takođe, ovlašćeni predstavnik “Four Palms” je advokat Petros Pitas - verni službenik porodice Kuoni, živi na Kipru i služi kao direktor ili predstavnik u većem broju njihovih firmi.

Uz objekat u Floridi, podsetimo da je Dragan Šolak vlasnik vile od 20 miliona evra na Ženevskom jezeru u Švajcarskoj, ima i tri privatna aviona, bar dva prestižna golf terena, da je kupio fudbalski klub iz engleske Premijer lige, svuda gde ide vodi privatno obezbeđenje… Odakle Šolaku novac za taj luksuz? Pa od građana koji naivno koriste usluge firmi poput SBB i od države Srbije kojoj izbegava da plaća poreze.

Konkretan primer, koji se navodi u međunarodnim novinarskim istraživanjima “Malta dosijei” i “Paradajs papiri”: na Malti je 2011. osnovana firma “Prestige Media Limited”, čiji je vlasnik “Salvado” sa Sejšela, a koju su držali Dragan Šolak i Viktorija Boklag, sadašnja direktorka Junajted Grupe i tadašnja direktorka SBB. Korporativni upravljač “Prestige Media” bila je firma “Aspermont” Marije Kuoni.

Godišnji izveštaj PML za 2012. i pet meseci 2011. pokazao je da je ta firma bez ijednog zaposlenog imala 10,01 miliona evra prihoda, od čega fantastičnih 9,65 miliona evra profita! “Prestige” je za ovo platio tačno 228 evra poreza i sav novac od zarade je potom.

