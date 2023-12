LAZAR RISTOVSKI U ARENI: Danas predsenika Vučića podržava na stotine i hiljade umetnika, glumaca, članova SANU...

Glumac Lazar Ristovski izjavio je u Areni na mitingu liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" da se ljudi prema delima mere.

- Danas predsenika Vučića podržava na stotine i hiljade umetnika, glumaca, članova SANU. Nema sumnje da je on opravdao naša očekivanja - kaže on i dodaje da predsednika podržava mnogo više njegovih kolega, ali ne smeju to da istaknu, jer kada god neko stane na njihovu stranu bude osuđen od "elitnih medija".

- Iz njih najčešće stoje mala dela, a velika sujeta. Ljudi se valjda prema delima mere i vrednuju, a ne prema sujeti. Zato vam u lice govorim "niste nam dorasli" - rekao je on.

Ristovski ističe da kada pljačkaši države hoće da vode državu, onda je jasno da je vrag odneo šalu.

- Pa sada izaberite, da li želite da elitni samozvanci vode našu državu - rekao je on.

Mi ne delimo ljude na elitu i seljake već na ljude i neljude, kaže on.

- Mi nismo namrgođeni, mi ne mrzimo. A vama koji i njima koji su stalno namrgođeni, koji stalno mrze Srbiju - poručujem - budite malo mekši, malo bogobojažljiviji, Srbija je velika i jaka onoliko koliko je mi budemo voleli - istakao je glumac Lazar Ristovski.

On ističe da je Vučić državnik zahvaljujući kome Srbija neće stati.

- Malim ljudima, kakvi smo mi ovde, ne sme biti oduzeto pravo da sanjaju velike snove - zaključio je on.