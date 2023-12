VAŽNA POSETA SRBIJI - Predsednik Vučić danas sa italijanskom premijerkom Meloni

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiće danas predsednicu Vlade Italije Đorđu Meloni koja će boraviti u prvoj poseti Srbiji otkako je izabrana na mesto premijerke Italije.

Kako je najavljeno iz Službe za saradnju s medijima predsednika Republike, za 13 sati predviđen je svečani doček predsednice italijanske Vlade ispred Palate ''Srbija''.

Vučić i Meloni će zatim imati tet-a-tet sastanak, nakon čega su predviđene izjave za medije.

Vučić je pre dva dana u Dubaiju rekao da očekuje srdačan razgovor sa italijanskom premijerkom.

Na pitanje da li će tema razgovora biti i mogućnost da se Italija aktivnije uključi u pregovore sa Prištinom o čemu je ranije govorila Meloni, Vučić je kazao da će i to biti tema, ali i bilateralna saradnja dve zemlje i ekonomski odnosi.

"Italija je jedan od najznačajnijih partnera, očekujem srdačan, dobar razgovor. Hvala Đorđi Meloni što dolazi u Srbiju i to dolazi pravo iz Dubaija i to je dobra vest za ljude u našoj zemlji. To pokazuje i kako je Srbija pozicionirana i kako ima poštovanje u svim delovima sveta i verujem da su to važne stvari", rekao je Vučić.

On je dodao da bi 10. decembra trebalo da dođu u posetu azerbejdžanski i bugarski predsednik povodom otvaranja interkonektora.

"Ja neću moći da otvaram interkonektor zbog naših izbora, ali ću ih ugostiti bilateralno što je važno takođe i zbog dogovora oko gasa za budućnost, ali i zbog drugih važnih komšijskih pitanja koje imamo sa našim bugarskim partnerima", rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da je poseta Meloni važna za naše političke odnose i dalju podršku Italije napretku Srbije na putu ka EU, ali i zbog toga jer je Italija drugi u EU najznačajniji partner Srbije, a treći najznačajniji partner Srbije ukupno.

Meloni je prva žena premijer u Italiji, a na toj funkciji je od oktobra 2022. godine, kada je preuzela dužnost od odlazećeg premijera Marija Dragija.