VESIĆ ZA PINK: Izgradnja 'Osmeha Vojvodine' počinje 13. decembra (VIDEO)

Izgradnja brze saobraćajnice od Bačkog brega do Srpske crnje, „Osmeh Vojvodine“, počinje 13. decembra, najavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

Vesić je najavio i da će u narednih nedelju dana biti otvoren deo Moravskog koridora, do Koševa iznad Kruševca, dok će za 10-ak dana započeti i izgradnja auto-puta Beograd-Zrenjanin-Novi Sad.

„Brzu saobraćajnicu od Bačkog brega do Srpske Crnje počinjemo da gradimo 13. decembra. Put dužine 186 kilometara povezaće Bački breg, odnosno prelaz sa Mađarskom, Sombor, Kulu, Srbobran, Novi i Stari Bečej, Kikindu i Srpsku crnju, odnosno granicu sa Rumunijom“, rekao je Vesić za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV Pink.

Dodao je da rumunski partneri grade svoj deo do granice, kao i mađarski partneri na severu, sa mostom preko Dunava kod Mohača.

Vesić je naveo da će po završetku ovog projekta, Bački breg postati veliki granički prelaz, veći od Horgoša.

„Za 10-ak dana počinjemo da gradimo i auto-put Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, pripremni radovi su već počeli. Kasnije ćemo graditi put od Novog Bečeja do Zrenjanina, kako bismo povezali ’smajli’ i autoput i ceo Banat, koji je bio zaspostavljen, umrežićemo putevima“, naglasio je ministar.

Kada je reč o Banatu, naredne godine sledi i obnova pruge Pančevo-Kininda-Subotica, koja će biti potpuno elektrificirana, za brzine do 120 kilometara.

„Pruga kroz Banat dodatno će povezati ljude, obezbediti više radnih mesta“, rekao je Vesić.

Ponovio je da će izgradnja brze pruge od Novog Sada do Subotice biti završene po planu, do kraja sledeće godine, da bi nakon nekoliko meseci testiranja, od marta ili aprila 2025. krenuli brzi vozovi od Beograda do Subotice.

„Od Beograda do Subotice će se vozom putovati sat i 10 minuta. To će potpuno promeniti život svih gradova na trasi“, rekao je Vesić.

Sledeće godine kreće i izgradnja brze pruge Beograd-Niš, kojom će se, kada bude puštena u rad između dva grada putovati 100 minuta.

Ministar je najavio da će u narednih nekoliko dana biti otvoren Moravski koridor, do Koševa kod Kruševca.

Sledeće godine, dodao je, Požarevac će biti spojen sa autoputem, Dunavskim koridorom, a tokom 2024. godine biće završena i brza sabraćajnica Šabac-Loznica. Takođe, naredne godine Kravljevo će biti spojeno sa „Milošem Velikim“, a Moravskim koridorom biće spojeni Trstenik i Vrnjačka banja.

„To su promene koje se nikada u Srbiji nisu desile. Izgradnja saobraćajne infrastrukture je osnov za naš privredni razvoj, i zato naredne godine za te namene izdvajamo četiri milijarde evra, više od svih zemalja Zapadnog Balkana zajedno“, istakao je ministar Vesić.