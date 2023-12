Gojković sa ženama Zlatibora i Čajetine: Žene su snaga bez kojih nema razvoja

Članica Predsedništva Srpske napredne stranke Maja Gojković razgovarala je danas sa ženama Zlatibora i Čajetine i tom prilikom poručila da su žene snaga bez koje nema razvoja društva i države.

”Imala sam divnu priliku da razgovaram sa ženama koje rade i žive na Zlatiboru i Čajetini o tome šta možemo da uradimo da dodatno unapredimo položaj žena i pomognemo dalji razvoj ovog dela naše zemlje u svim segmentima, pa tako i u oblasti kulture”, rekla je Gojković.

Gojković je napomenula da se u poslednje tri godine značajno ulaže u obnovu ustanova kulture širom Srbije i da je 109 domova kulture, muzeja, galerija i pozorišta obnovljeno i adaptirano kako bi to postale moderno ustanove, a građani dobili kulturne sadržaje.

”Važno je da obratimo pažnju na decentralizaciju kulture i pomažemo izgradnju i obnovu mnogih domova kulture, muzeja, galerija širom zemlje. Izdvojilo smo 10 miliona dinara za rekonstrukciju doma kulture u Sirogojnu i to je prva faza radova, očekujem da se u toku sledeće godine završi ta scena”, rekla je Gojković i dodala da je Zlatiboru potreban nacionalni filmski festival koji će obogatiti kulturni sadržaj ovom turističkom mestu.

Gojković je u razgovoru sa ženama naglasila da su one važna snaga u daljem razvoju države i da danas zahvaljujući dobrim zakonima ima sve više žena u politici i na važnim mestima gde se donose odluke, da su vidljivije i da se mnogo radi na unapređenju položaja žena, na borbi protiv nasilja, ali i ekonomskom osnaživanju i podršci ženama preduzetnicama, kao i ženama na selu.

”Pred nama su važne odluke i uverena sam da će žene 17. decembra da podrže listu Aleksandar Vučić-Srbija ne sme da stane. Samo tako možemo da nastavimo zajedno da razvijamo državu i društvo, jer ako imamo dobre puteve to znači i nove investicije i razvijanje preduzetništva, ako postoje zdravstveni centri i mamografi to znači brigu o zdravlju žena, ako se izdvaja novac za decu, za srednjoškolce to pokazuje brigu o porodici. Zato da bi nastavili dalje da napredujemo i razvijamo se 17. decembra važno je da damo glas za listu Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane”, poručila je Gojković.

