Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Gosti Hit Tvita bili su voditeljka Jovana Jeremić, ministar finansija Siniša Mali, glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević i Goran Šarić, istoričar.

Gledaoci u toku emisije mogli su da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na X nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci su u toku emisije mogli da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Predlog sa najviše glasova bio je predlog broj 1.

PRVI PREDLOG: DROGA I POLITIKA

Komentarišući ovaj video snimak Vučićević je rekao da se u ovom prilogu menjaju teze, dodaje da je krajnje zlonamerna zamena teza. NJega, dodaje, niko nije tajno snimao, već da se sam snimao.

- On se na tom snimku ponaša na sramotan i nemoralan način, na tom snimku se jasno vidi kokain. Mi na njemu čujemo i žensku osobu koja mu u više navrata kaže da će sve da plati od poslaničke plate, dok on odgovara da hoće - rekao je Vučićević.

Kako kaže, on komunicira i sa snimateljem, njega, dodaje, niko ne tera ni na šta.

- Miketić je pre dve nedelje sam objavljuje na društvenoj mreži X, on objavljuje isečak iz tog snimka i kaže da mu je to neko poslao na viber i da mu preti. On je u raznim nastupima otvoreno osuminjičio državu da ga neko ucenjuje - rekao je Vučićević.

Kako kaže, država sprovede istragu i vidi da je to deo snimka, i da je Miketić pokušao da zloupotrebi svoj snimak kako bi probao da državu optuži za to.

On je okrivio nas koji smo sve to videli i koji smo se usudili nešto da kažemo.

- Glavni problem prećutkuju, zamislite da je u takvoj situaciji uhvaćen neko drugi, da li bi isto tako ćutali - upitao je Vučićević.

Jovana Jeremić je rekla da je njena motivacija bila ta da nikada nije imala dovoljno hrabrosti da bude kukavica. Dodaje da je ona urednik tog programa, sa još jednim kolegom.

- Ja ne mogu da govorim o nečemu gledaocima, a da gledaoci ne znaju o čemu se radi. Ja ne želim da narod držim u zabludi i da se pravim da se to nije dogodilo. Čovek koji aplicira da sutra vodi državu radi takve stvari i narod treba da zna koga i zašto treba da zaokruži 17. decembra, jer ako njega zaokruže glasaće za ovo - rekla je Jeremić.

Kako kaže, da li je on razmišljao da je on kandidat na listi i da ne sme da ima takve stvari u svojoj biografiji.

- Ne možete da mi kažete da je to normalno, čovek koji koristi narkotike ne može da odlučuje i da vodi državu. Da on nije političar, ništa ne bi bilo sporno. Niko se ne bi mešao u njegov život, ali ne može on da odlučuje o mom detetu sutra - rekla je Jeremić.

Kako kaže, trpi napade sve vreme, dodaje da su je napali na pravdi Boga. Dodaje da su nju napali što je snimak pušten, a nisu napali njega što on radi, što troši novac od građana Srbije na drogu.

Šarić je rekao da je njemu interesantno to što niko nije preuzeo odgovornost, kako će onda biti odgovoran sutra da preuzme odgovornost za neke druge stvari.

- Zajednica ima pravo da čuje šta rade oni koji vode državu, takođe, oni se predstavljaju da su bolji da su ovakvi, onakvi i onda vidimo da nije tako - rekao je Šarić.

Kako kaže, vidimo da oni ni po čemu nisu drugačiji od onoga što zameraju opoziciji.

Šarić je rekao da je bolje da je ostao u kampanji nego što se povukao sa liste.

Jeremić je rekla da je on ostao na listi i to znači da će ako oni pobede on da dobije funkciju.

- To je licemerje, dvostruki moral - rekla je Jeremić.

Ministar Siniša Mali, rekao je da je pronašao nekoliko Miketićević izjava i da je on zagovornik ukidanja rijaliti programa, jer oni propagiraju kriminal, nasilje i prostituciju. Dodaje da možemo da vidimo na delu licemerje.

- Kako bi izgledala naša Srbija kada bi takvi ljudi čuvali grad - rekao je Mali.

Kako kaže, važno je da građani Srbije znaju da je glas za Đorđa Mikića, glas za Đilasa.

Vučićević je rekao da je Miketić postao poznat početkom kampanje kada je izneo notornu laž da je na njegovoj kućnoj adresi nađen glasač koga je on morao da odjavljuje.

Vučićević je prokomentarisao i snimak iz Valjeva u kojem član SPS-a peva pogrdno o predsedniku Srbije.

- Taj čovek koji to viče, je lider SPS u Blacu. Gospodin je vrlo blizak Novici Tončevu, ministru iz Vlade - rekao je Vučićević.

DRUGI PREDLOG: ANTIKAMPANJA

Komentarišući drugi predlog, tj. ovaj video snimak ministar Mali ističe da od kada je krenula kampanja, ogroman novac je uložen na tu negativnu kampanju prema predsedniku Aleksandru Vučiću.

- Ovo samo potvrđuje ono što je predsednik pričao nekoliko puta, građani Srbije ne smeju da imaju ni delić sumnje da će se to desiti. Ili ćemo ići napred da gradimo i da se borimo za bolju budućnost ili da se vratimo na ovo - rekao je ministar Mali.

Kako kaže, kada se otvarao stadion u Loznici i u Zaječaru, nisu imali šta da kažu, a kada je predsednik najavio jednokratnu pomoć penzionerima, oni su rekli da tih 20.000 dinara otkriva termin izbora.

- Kada smo posetili metro, kaže: "Pod vodom ili nad vodom", nema priče o tome da je metro dobar, da je taj Đilas obećavao da će taj metro biti gotov do 2012.godine, a nisu napravili nijedan kamen, već kritikuju. Moja poruka za građane Srbije je da ćemo do 2028. imati prvu liniju metroa završenu. Otvorena nova železnička stanica u Prokopu, dakle, dobili smo najmoderniju železničku stanicu u ovom delu Evrope posle 50 godina. Bili ste na vlasti toliko godine, mogli ste p od tog prokopa da napravite, a niste ni to uradili. Za razliku od njih koji vode takvu kampanju, mi vodimo pozitivnu kampanju i ne plašimo se i ne stidimo rezultata koje smo do sada postigli - istakao je Mali.

Šarić je istakao da od sramote, kada je dovodio svoje prijatelje u Beograd, nije mogao da prođe Batrovce jer su se na putu nalazili krateri, a da je sada, kako kaže, autoput bolji.

- Gledam jednog repera poznatog koji kaže: "Ljudima je dosta". Čime je njima dosta u Srbiji?! Nisam nijednog video da je gladan. Ja sam 2018. godine imao veliku turneju po Srbiji i napisao sam: "Kada bi N1 pozvao ljude na moje predavanje, ja sam ne bih došao" - rekao je Šarić.

Kako je Šarić dodao, N1 i Nova S mu ne smetaju zbog toga što su opozicija, već zato što prihvataju antisrpski narativ.

Ništa od kriminala i korpucije, krive Vučića za to što je stotine hiljade ljudi devedesetih otišlo iz Srbije, a tada je praktično bio student. Ko je kriv za 400.000 ljudi koji su iz Hrvatske otišli?! Isto Vučić?! To oni njemu zameraju - istakao je Šarić.

- Zameraju mu što se bori za interese Srba na Kosovu i Metohiji - dodao je Mali.

Kako je istakao Šarić, po pitanju svega onoga što ljudima smeta, ništa se ne bi promenilo, ali bi se dobio jedan, kako kaže, antisrpski narativ.

Komentarišući predlog broj 2, Vučićević ističe da su zabranili politički marketing, jer njihovi gledaoci ne smeju da pogledaju drugu stranu priče, kako kaže, čak ni u reklamama. Takođe, kaže da vode prljavu kampanju protiv predsednika i njegove liste.

- Šokantni podaci, 80 odsto ukupnog programa N1 i Nove S je pljuvanje po Aleksandru Vučiću. Zapravo se računaju kao aktivni učesnici u izborima. Njihov cilj je da otmu, kao što su oteli 2000.godine - rekao je Vučićević.

- 670.000.000 je jedan Đilas stavio sebi u džep. U njihovo vreme, na računu budžeta 2012.godine bilo je 70 miliona evra, nisu imali da isplate penzije. Danas, na računu budžeta imaju 5 milijardi evra - rekao je Mali.

Jeremićeva ističe da Đilas gleda na Srbe kao jeftinu i potrošnu robu preko kojih će da dođe na vlast, te će se tada, kako kaže, bazirati na svoj biznis. Istakla je da je Đilas tražio od Borisa Tadića da se lista kada se kandidovao zove "Đilas za Beograd", a Tadić mu to nije dozvolio.

- Oni bi Srbiju time što bi prodali Kosovo i uveli sankcije Rusiju, poslali bi Srbiju na smetlište istorije. Šta bismo mi bili kao narod da se tako stvarno dogodilo?! Nemojte da budete u sumnji da bi to uradili - rekla je Jovana.

- S jedne strane imamo Aleksandra Vučića, ko je druga strana?! Gde je Đilas?! Nigde ga bre nema! Ne možeš da ga nađeš, da ga iskopaš bilo gde. Šalje Mariniku Tepić, do juče Miketića. Ko bi vladao Srbijom - rekao je Vučićević.

Šarić je dodao da mu je čudno to što su Srbi doba zlog, dodavši da je u Zagrebu bila žena koja je 20 godina studirala i da je jedino što je radila prodavala petarde.

- Zagreb je bio uređen grad dok oni nisu došli na vlast. Divlje svinje vam šetaju po Zagrebu. "Roditelj 1" i "Roditelj 2" u formularu. Drugi potez im je bio da su u duginim bojama ofarbali klupice u Zagrebu. Vrlo je opasno da takvi ljudi koji su diletantni vode državu - rekao je Šarić.

Vučićević dodaje da na društvenim mrežama postoje slike gde Lazović koji je kandidat za premijera Srbije, gde konzumiraju alkohol i gledaju u kesice sa nekim, kako kaže, belim prahom.

- Neko je izabrao Miketića da bi mogao da manipuliše. Ko zna šta imaju u ormaru Lazović i taj . Sa tim što kriju u ormaru drže ih u šaci i takvi ljudi rade sve. Je l' su mu našli da je prekršio bilo koji Zakon, dođe čovek na Javni medijski server i Obradović kaže: "Kompanija Beograd na vodi duguje Beogradu pare", slaže! Onaj njihov voditelj, žut, žući od limuna. Govori da će za taj dug da oduzmu stanove i onda će te stanove da dele - rekao je Vučićević.

Mali je dodao da kada je reč o dugu Beograda na vodi prema Beogradu da njima smeta to što je u njihovo vreme 500.000 stanovnika ostalo bez posla, a u njihovo vreme se isto toliko zaposlilo.

- Napravili su velelepan deo Beograda, sada svako ko dođe ode na taj Beograd na vodi. Oni se slikaju samo tamo, ne kupuju. Pazite šta čovek kaže, Beograd na vodi duguje Beogradu?! Beograd na vodi je izabrao da sve sam uradi i sada imate proces da se sva infrastruktura prenese Beogradu, to je proces koji traje godinu dana. Beograd dobije sjajnu infrastrukturu, a s druge strane, investitor dobije dobru infrastrukturu - rekao je Mali.

Ističe da kandidat sa liste Dragana Đilasa koji je obećao gotov metro nije uspeo ništa da uradi, te i da njihova politika ne postoji.

- Zavod za statistku je potvrdio da je u trećem kvartalu ekonomija rasla za 3,6%: Bogatija je Srbija više nego duplo nego u doba Đilasa - rekao je Mali, te je pokazao grafikone ističući da je Srbija trenutno mnogo uspešnija nego u doba Đilasove politike.

Kako kaže Mali, poslednjih 13 godina uprkos svim krizama i nepogodama Srbija otvara fabrike i stvara nova radna mesta. Naveo je da je ispunjenje koje je Vučić dao, ispunjeno je u dan.

- Do kraja naredne nedelje isplatićemo svim srednjoškolcima 10.000 dinara. Ovo je pitanje snage javnih finansija, imamo javni dug potpuno pod kontrolom i skoro 5 milijardi novca na računu - rekao je Mali.

TREĆI PREDLOG: ĐILAS VS TADIĆ, I OBRATNO

Komentarišući ovaj video snimak Jovana ističe da neke demokrate idu uz kriminal kao kečap uz hamburger.

- Imali smo priliku da vidimo i čitali smo šta je Đilas radio kada je bio na vlasti. Treba da pričamo o stvarima koje još nismo ni čuli. Kada bi Đilas izašao sam na izbore, ne znam ko bi glasao za njega?! Majka. Građani Srbije treba da znaju da niko tamo ne radi za bombone i kikiriki, nego za ozbiljne pare rade tu kampanju. Meni je mnogo časnije da kada jedan glumac postaje političar, a fakat je Bjelogrlić političar - rekla je Jovana.

Ministar Mali je istakao da su mu svi isti i da su predstavnici režima koji su Srbiju doveli do bankrota i da bi oni, kako kažu, ponovo da vladaju i da pljačkaju našu zemlju.

Vučićević je rekao da su oni u kampanji govore da će da određuju ko je novinar, ko nije novinar. Dodaje da oni otvoreno najavljuju da ćemo svi mi ovde, ostati bez hleba ako oni dođu na vlast.

- Oni za Sinišu izmišljaju da je kupio diplomu, a on bio student generacije na Fakultetu. A oni preko 10 godina polažu ispite i oni su elita - rekao je Vučićević.

Kako kaže, elita je Đilas koji je jedva završio fakultet sa prosekom 7.

Sarić je rekao da je Srbija pod svim mogućim pritiscima. Dodaje da je Kina već gotovo danas svetska država broj 1. Upitao je koja država ovde ima najbolje odnose sa Kinom?

- Vanjska politika Srbije je najbolje nešto što radi ova vlast - rekao je Sarić

Kako kaže, Vučić vanjsku politiku dribla na malom prostoru.

