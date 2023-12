Vesić: 85 miliona evra za kanalizacionu mrežu u Borskom okrugu, ukupno u izgradnji 160 kilometara kanalizacije

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, obišao je danas u selu Velika Vrbica u opštini Kladovo, radove na kanalizacionoj mreži u okviru projekta „Čista Srbija“, gde se trenutno radi 40,6 kilometara kanalizacione mreže, čija vrednost iznosi oko 23 miliona evra.

Trenutno se, prema rečima ministrau Borskom okrugu radi ukupno 160 km kanalizacije - u Boru 105 km, Majdanpeku 14 km i u Kladovu 40.6 km, uz dva postrojenja otpadnih voda.

Kada se sve to sabere, država ukupno ulaže 85 miliona eura u kanalizacionu mrežu u ovom delu zemlje, uz dva postrojenja otpadnih voda, naveo je Vesić..

„Po završetku projekta, čitava opština biće pokrivena kanalizacijom i stanovnici Kladova će moći da žive kao što žive stanovnici u mnogim razvijenim zemljama Evrope. Kada su u pitanju otpadne vode, nećemo trovati svoju okolinu i prirodu, već ćemo otpadne vode vraćati u prirodu prerađene i u prihvatljivom stanju za okolinu i na taj način ćemo pokazati da smo odgovorni prema prirodi“, rekao je Vesić.

Ministar ističe da drugi veliki projekat koji očekuje Kladovo u budućnosti jeste nastavak izgradnje Dunavskog koridora, gde je planirano da se koridor do kraja 2025. godine završi do Golupca a do Požarevca već do kraja sledeće godine kao i da se već projektuje nastavak Moravskog koridora koji treba da dođe do Kladova.

„ Na taj način ćemo Kladovo i sva mesta uz Dunav povezati sa Beogradom i drugim delovima Srbije, što će u potpunosti promeniti život ljudi ovde i omogućiti im da žive pristojno od svog rada, zato što će ta brza saobraćajnica doneti nove investicije i biće veliki zamajac za razvoj turizma i lokalne biznise“, kazao je Vesić.

Budući da je Kladovo podunavski grad, ministar je ukazao da državada stavlja poseban akcenat na razvoj reka u okviru projekta „Zaplovi Srbijom“, koji je podržan i od strane EU, a predviđa izgradnju marina, nautičkih sela, pristaništa, koji će omogućiti veći broj turista.

“Svake godine beležimo sve veći broj turista na rečnim kruzerima što je jako važno i za Kladovo kao i druga mesta koji se nalaze na samoj reci“, izjavio je Vesić.

Ministar je istakao da Kladovo više neće kako se to nekada kolektivno govorilo biti poslednje mesto u Srbiji, već će biti dobro saobraćajno povezano i izrazio je nadu da će se ponovo vratiti hidrogliser koja je nekada išao od Beograda do Kladova, koji je bio jedna od najlepših stvari koju je imao Beograd…i da će se na taj način omogućiti da što više ljudi dođe ovde i da ovo postane još atraktivnije mesto za život.

„Suština prave decentralizacije u Srbiji jeste politika predsednika Vučića, a to je da se sva mesta saobraćajno povežu, neka brzom prugom, neka brzom saobraćajnicom, druga rekama i da tako omogućimo ravnomeran razvoj svih mesta i gradova u Srbiji, jer sva ta mesta postaju dobra za život i privlače nove investicije što upravo i jeste politika našeg predsednika“, zaključio je Vesić

Predsednik opštine Kladovo, Saša Nikolić, izrazio je zahvalnost ministru na poseti i istakao da je ovo izuzetno važan projekat za opštinu Kladovo, čiji budžet ne bi mogao da iznese ovako veliki projekat.

„ Zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću, resornom ministarstvu kao i Vladi RS, dobili smo nešto što nikada ne bi mogli sami da izvedemo. Kada je u pitanju Dunavski koridor, to je koridor koji je nama od vitalnog značaja jer nas povezuje sa svim glavnim saobraćajnicama i auto -putevima. To će nam doneti nove investicije i što je najbitnije turiste jer je turizam jedan od osnovnih zamajaca naše opštine. Pored svih stvari koje radimo za očuvanje životne sredine, pomenu bih još samo i Toplanu na bio masu koju smo sagradili uz pomoć vlade a čija je vrednost 800.000 rsd“, rekao je Nikolić.

Radove na kanalizacionoj mreži pored ministra Vesića obišli su i pomoćnici ministra Miroslav Alempić i Dušan Radonjić.

