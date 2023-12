'ĐILAS MISLI SAMO NA SVOJE...' Jovanović uputio brutalnu poruku lideru SSP-a, ovo mu niko nije rekao do sada (VIDEO)

Predsednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović govorio je o tome koliko se razlikuje od Dragana Đilasa.

- Dragan Đilas je jedan jako uspešan čovek, vešt, raspolaže resursima kojima ostvaruje svoje ciljeve i između mene i njega postoji jedan veliki problem, a to je da on misli na svoje du*e, a ja ne ovaj narod. Eto, to je razlika između njega i mene - rekao je Jovanović.

Podsetimo, lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović poručio je da je njegova izborna lista za parlamentarne izbore potvrđena.

Alo! je juče pisao da se političar tim povodom oglasio na platformi “X” i poslao poruku Draganu Đilasu, predsedniku Stranke slobode i pravde.

„Potvrđena i republička lista, ko može neka mu kaže da sam se stvarno vratio i da dolazim po svoje, džaba sa svima kreči“, poručio je Jovanović.

