PREDSEDNIK VUČIĆ: Poseta Voznijaka je fantastično važna za našu zemlju! Mnogo više novca ćemo ulagati u obrazovanje

Predsednik Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa inženjerom računarstva i suosnivačem kompanije Epl Stivom Voznijakom, a večeras je rekao da je to verovatno najinteligentniji čovek sa kojim je razgovarao.

Vučić je rekao da je ova poseta fantastično važna za našu zemlju, da nas je posetio čovek koji je stvorio savremene kompjutere.

- Preneću nekoliko utisaka koje možda ljudima neće toliko da znače, a zanimljivi su. Reč je o verovatno najinteligentnijem čoveku kojeg sam sreo u životu. Tokom ručka sam ga pitao koliko može cifara da zapamti... - kazao je Vučić i dodao da više nije postavljao pitanja na tu temu.

Predsednik Vučić je rekao da je Voznijak ocenio da i dalje čovek prednjači nad veštačkom inteligencijom i da je to pojasnio primerom o šahu.

- On je rekao da veštačka inteligencija mogu da budu reporteri i novinari, a čovek mora da bude urednik. Reč je o čoveku koji je stvorio savremene kompjutere, čiji dolazak u Srbiju menja poziciju Srbije na toj mapi. Ali razgovarali smo pre svega o obrazovanju. Bavi se o obrazovanju dece od 11 do 13 godina najčešće, i onda smo tražili za ta godišta šta je sve što možemo da uradimo - naveo je Vučić gostujući na TV Prva.

Vučić je istakao da će država više novca ulagati u obrazovanje.

- Ne samo "povećajte plate", povećaćemo, ali moraćete da uzvratite većim radom. Dovešćemo u Srbiju najmoćnije univerzitete, nećemo da nam klinci odlaze u inostranstvo jer ne mogu da nađu dovoljno dobar univerzitet u Srbiji - naglasio je Vučić i dodao:

67 odsto dece čim završi školu ima posao s platom od 72.000 dinara, to moramo da povećamo, posebno za zanatske poslove i da dodatno nagradimo naše profesore i i da bi oni napredovali a i učili jer i oni moraju da uče, da nam ne bi i oni odlazili u inostranstvo, obrazovanje je ključna stvar.

Predsednik Vučić je otkrio da se susreo sa Voznijakom zahvaljujući Janku Tipsareviću.

- Voznijak je bio zainteresovan jer on sve zna o Srbiji. Takve je inteligencije da sve zna i voli nezavisnu poziciju Srbije. Primetio je poziciju Srbije i rekao "ja volim poziciju Srbije". Sviđa mu se nezavisna politika i to je rekao nekoliko puta. Ti ljudi su nezavisni, imaju svoju samostalnost i slobodu svuda na svetu, on je jedan od najbogatijih ljudi, filantrop - kazao je Vučić.

Kad ovakvi ljudi dolaze u Srbiju onda se i njen imidž menja, ocenio je predsednik Vučić.

- Zaključno sa novembrom ukupno investicije u Srbiji su 4 milijarde i 150 miliona, očekujemo da ove godine oborimo taj rekord, da bude 4,42 do 4,45. Uprkos teškoj godini u kojoj su mnoge zemlje EU suočene sa recesijom imaćemo stopu rasta, ali ćemo i ponoviti i pojačati nivo investicija. Danas mi imamo sve veći broj investicija iz Azije, Kine ali i Japana, zahvalan sam ambasadoru Japana što je primetio koliki je napredak u Beogradu i Srbiji, ali i polako i iz Južne Koreje, naravno i Emirati. Ostaje nam da radimo još mnogo sa Indijom i drugim azijskim zemljama. Upravo te zemlje će i u budućnosti prednjačiti u razvoju ekonomije - kazao je Vučić i dodao:

Naša država živi od tih investicija, naši penzioneri, studenti, od toga plaćamo sve u ovoj zemlji, bez tih investicija ne bismo mogli ništa da uradimo. Što više investicija sa različitih strana, to bolje po našu zemlju.

POVEĆANJE MINIMALCA

- Sledi nam povećanje penzija, plata, i minimalca na preko 40.000 dinara. U maju, junu ili julu možemo da idemo na dodatno povećanje, ali posebno ćemo ići na povećanje u obrazovanju i ulaganje u mlade ljude - najavio je predsednik Vučić.

ULAGANJE U ZDRAVSTVO

Govoreći o zdravstvu i ulaganje u zdravstvo Vučić je rekao da je trebalo i ranije da pokažu više pažnje.

- Mamograf će stići i u Obrenovac i u Vlasotince, ali neverovatno je da u Obrenovcu nema digitalni mamograf za 80.000 stanovnika. Nismo pokazivali dovoljno pažnje, možda postoji opravdanje što smo bili suočeni sa velikim pitanjima. Bitno je da smo naučili lekciju iz grešaka koje smo pravili - ocenio je Vučić.

NIŠKI AERODROM

Govoreći o aerodromu u Nišu Vučić je rekao da to nije pitanje samo promocija turizma.

- Nije samo pitanje promocija turizma, Niški aerodrom će morati da radi mnogo jače. Osim ove dve tri linije koje postoje za Istanbul moraće da radi više i bolje, ali za to ćemo morati da budemo bogatiji. To je pitanje razvoja i napretka sveukupnog zemlje. Nadam se da ćemo i aerodrom kod Kruševca moći da osposobimo, a u budućnosti i u Somboru i Vranju i u mnogim drugim mestima - kazao je Vučić i dodao:

Veliki smo novac uložili u zgradu u Nišu, to je dobro da dobije novu aerodromsku zgradu kao i Beograd i nastavićemo sa tim. Srećan sam zbog Nišlija.

POSETA DEJANU VLAJEVIĆU

Predsednik Vučić govorio je o poseti Dejanu Vlajoviću koji s nepokretnom majkom živi u teškim uslovima.

- Lepo selo, divna priroda. Gradonačelnik Todorović me je obavestio da Vlajović živi s nepokretnom majkom u 10 kvadrata, ona prima insulin, on mora da bude sa majkom. To je brižno uređenih 10 kvadrata, ali zidovi koji su krivi, izlomljeni, greju se na smederevac ali to propušta sa svih strana, spolja postavlja nešto da vetar ne bi lupao, dođe vam da zaplačete. A oni su oboje bili nasmejani, on je bio divan domaćin. Samo sam rekao da se to završi što pre, oni će sad dobiti kuću od 40 kvadrata, a ovo će sačuvati za druge stvari. Po prvi put će imati kupatilo - rekao je Vučić o uslovima u kojima žive Vlajovići.

Vučić je rekao da mu Dejan ponekad pošalje poruku.

- Predsedniče, seljaci su ljuti tu i tu, kaže čekaju put toliko godina, treći put kaže "pa ako može - može", i onda vi da odbijte?! Srećan sam zbog Dejana i Slobodanke i želim im dug život i dobro zdravlje. Mnogo sam srećan što sam ih posetio i video da nekome mogu da učinim da živi bolje - naveo je Vučić.

O IZBORIMA

Vučić je rekao da u ovoj kampanji nije bilo fizičkih incidenata.

- Možda niko to u Srbiji nije primetio, ovo je prva izborna kampanja u kojoj nije bilo nikakvih fizičkih incidenata, što se dešava u mnogim razvijenijim i starijim zemljama od nas i mislim da je to jedna dobra stvar i to govorim kao predsednik Republike Srbije - kazao je Vučić i dodao.

- Što se kampanje tiče, zadovoljan sam tim kakvu kampanju vodim, pre svega se pokazuje briga prema ljudima. Uvek možete više i od sebe i od svojih prijatelja, ali sam zadovoljan sadržinski. Bavimo se temama koje su realne i ozbiljne. S druge strane, vidite njihove nove zahteve, napadi na mene i moju porodicu stižu iz centrala njihovih stranaka Srbija protiv nasilja i nekih drugih, neka rade svoj posao. Samo sam čuo kako mi majka nije majka, kako mi sin nije sin, to govori o nemoći. Oni vole sebe da obmanjuju istraživanja, ali ljudi u Srbiji to vide i situacija se dramatično promenila u poslednjih par meseci - zaključio je Vučić.