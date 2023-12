PREDSEDNIK VUČIĆ: Ove godine nivo investicija rekordan

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da očekuje da ukupni prihodi IT sektora budu preko 3,6 milijardi evra ove godine, što znači da u BDP-u prevazilaze poljoprivredu, što, kako je istakao nije bilo moguće pre 10, 15 godina.

Vučić je za TV Prva rekao i da je nivo investicija od početka godine do sada četiri milijarde 195 miliona evra, kao i da očekuje da do kraja godine bude 4,42 do 4,45 milijardi, što je rekord.

"Očekujemo stopu rasta od 2,7, ali nivo investicija ćemo i ponoviti", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, sve je veći broj investicija iz Azije, pre svega Kine i Japana i zahvalio se na tome posebno japanskom ambasadoru.

Takođe, rekao je da je sve veći broj investitora iz Južne Koreje.

"Ostaje da jačamo Emirate, Indiju, rad sa drugim azijskim investitorima. Te zemlje sa Istoka ćemo i u budućnosti sve više privlačiti", rekao je on.

Na pitanje o britanskom glumcu Rejfu Fajnsu, koji poseduje srpski pasoš, on je kazao da je on građanin Srbije, pristojan čovek, koji stalno lepo priča o Srbiji, što je, rekao je, takođe važno za privlačenje investicija.