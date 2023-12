'VERUJEM U POBEDU!' VUČIĆ: Napadi na mene i moju porodicu stižu iz centrala stranaka, to govori o njihovoj nemoći

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je ovo prva izborna kampanja u kojoj nije bilo fizičkih incidenata.

- Možda niko to u Srbiji nije primetio, ovo je prva izborna kampanja u kojoj nije bilo nikakvih fizičkih incidenata, što se dešava u mnogim razvijenijim i starijim zemljama od nas i mislim da je to jedna dobra stvar i to govorim kao predsednik Republike Srbije - rekao je Vučić gostujući na TV Prva i dodao:

Što se kampanje tiče, zadovoljan sam tim kakvu kampanju vodim, pre svega se pokazuje briga prema ljudima. Uvek možete više i od sebe i od svojih prijatelja, ali sam zadovoljan sadržinski. Bavimo se temama koje su realne i ozbiljne. S druge strane, vidite njihove nove zahteve, napadi na mene i moju porodicu stižu iz centrala njihovih stranaka Srbija protiv nasilja i nekih drugih, neka rade svoj posao. Samo sam čuo kako mi majka nije majka, kako mi sin nije sin, to govori o nemoći. Oni vole sebe da obmanjuju istraživanja, ali ljudi u Srbiji to vide i situacija se dramatično promenila u poslednjih par meseci.