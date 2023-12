DEJAN BULATOVIĆ: Dragan Đilas je najveća SRAMOTA srpske politike!

Kandidat za narodnog poslanika na listi „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“, Dejan Bulatović, rekao je da je Dragan Đilas najveća sramota srpske politike i da je uveren da će mu to pokazati predstojeći izbori.

Neprikosnovenom vlasniku leve i desne opozicije, Draganu Đilasu, trebalo je „samo“ dve trećine kampanje da prođe pa da se osmeli na televizijsko gostovanje, i to je novina, s obzirom da je poznat po tome da se krije iza suknje Marinike Tepić i majskih tragedija koje su se dogodile u Beogradu i Mladenovcu. Ono što nije novo, jeste bahatost, agresija, nepoštovanje i manipulisanje javnošću kojima ne prestaje da se služi ovaj bivši propali gradonačelnik Beograda i bivši propali predsednik Demokratske stranke. Ako ne pre, danas su građani imali mogućnost da se uvere da je Dragan Đilas najveća sramota srpske politike, a to će, uveren sam da mu pokažu i 17. decembra na izborima, rekao je kandidat za narodnog poslanika na listi „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“, Dejan Bulatović.

„Na konkretna pitanja, koja su mu tokom večerašnjeg gostovanja u emisiji „Oko“ na Radio Televiziji Srbije postavljena, Đilas odgovara izlizanim floskulama, spinovima i neograničenim napadima na Aleksandra Vučića. Da ne može da prežali silne izborne poraze koje je nanizao upravo zahvaljujući jasnoj i konkretnoj, državničkoj i ozbiljnoj politici Aleksandra Vučića, pokazuje u nekontrolisanim izlivima mržnje prema predsedniku Vučiću i njegovoj porodici, koju on i njegove liste svakodnevno plasiraju u javnost. Nesposoban da se bavi bilo čime osim sticanja sopstvene dobiti, pokazao je izuzetnu nervozu i bes prilikom gostovanja na nacionalnoj televiziji, time pokazujući da je potpuno svestan da mu se sprema još jedan, možda i najveći politički poraz, koji će jednom za sva vremena staviti tačku na njegovu pljačkašku, manipulativnu i besprizornu politiku“, naglasio je Bulatović.

„Treba podsetiti građane, da je izborna lista sa zloupotrebljenim nazivom, koju Dragan Đilas pokušava da poturi kao kukavičje jaje narodu, upravo slika i prilika onoga što isti taj Dragan Đilas nudi narodu Srbije, a to je Marinika Tepić, koja se druži sa kriminalcima, koja tvrdi da su Srbi genocidan narod i da se u vojnim ustanovama uzgaja marihuana. To je Srđan Milivojević, jedan od najistaknutijih nasilnika minulih protesta i skupštinskih zasedanja. To je prvi na listi, Radomir Lazović, čije džepove pune strane fondacije. To je Aleksandar Ćuta Jovanović, koji je zaboravio kako izgleda biti trezan i to je nova zvezda besčašća, Đorđe Miketić, uživalac droga i promoter promiskuiteta, koji nije odustao od kanditature za gradskog odbornika. Naspram te Đilasove Srbije, stoji pristojna, radna i vredna, borbena i časna Srbija koju predstavlja Aleksandar Vučić i koja će apsolutno pobediti na ovim, ali i na mnogim budućim izborima“, zaključio je Bulatović.