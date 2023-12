VUČIĆ ČESTITAO HANUKU JEVREJSKOJ ZAJEDNICI: Želim iskreno da slavlje Hanuke plemenitom svetlošću obasja praznične dane!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas čestitku rabinu Isaku Asielu i svim pripadnicima Jevrejske zajednice u Srbiji.

U čestitki se kaže:

„Srdačno Vam čestitam veliki praznik Hanuku.

Želim iskreno da slavlje Hanuke plemenitom svetlošću obasja praznične dane inspirišući nas na spomen i sećanje na istinske vrednosti na kojima počivaju naša duhovnost, kultura i civilizacija.

Verujem da su vrednosti pomirenja, pokajanja i praštanja, utkane u dela i slavu naših predaka, u njihovu borbu i heroizam, u njihovu mudrost i strpljenje, i danas pravci stremljenja ka izgradnji mira i punog međusobnog poštovanja.

Želim da, sledeći tragove predaka, smelo i uzdignute glave, nastavimo da hodamo prema budućnosti, doprinoseći posvećeno svakoga dana dobrobiti, istinskom razvoju i napretku Republike Srbije i svih ljudi dobre volje i plemenite namere.

Čestitajući praznik neka Vas vode mir, radost i svako dobro!“

To our Jewish friends across the globe, to the vibrant Jewish community in Serbia, and to all in the State of Israel - I extend my warmest wishes for a joyous Hanukkah. May this season be filled with continued miracles and enduring peace.