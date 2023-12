Vučić jevrejskoj zajednici čestitao Hanuku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas jevrejskoj zajednici u Srbiji, Jevrejima širom sveta i Izraelu praznik Hanuku.

"Našim prijateljima Jevrejima širom sveta, živopisnoj jevrejskoj zajednici u Srbiji i svima u Državi Izrael - upućujem najtoplije želje za radosnu Hanuku. Neka ova sezona bude ispunjena stalnim čudima i trajnim mirom", napisao je Vučić na engleskom na društvenoj mreži X (Tviter).

To our Jewish friends across the globe, to the vibrant Jewish community in Serbia, and to all in the State of Israel - I extend my warmest wishes for a joyous Hanukkah. May this season be filled with continued miracles and enduring peace.