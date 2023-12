ŠARIĆ O SRAMNOM TEKSTU HRVATSKOG MEDIJA O VUČIĆU I PORFIRIJU: Imaju zeleno-levu ideologiju, i tu su stipendisti Soroševih i sličnih fondova (VIDEO)

Hrvatski "Indeks", uoči izbora u Srbiji, objavio je sraman tekst pun uvreda protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića i patrijarha Porfirija.

"Ratni huškači" i "kvaziintelektualci", "karikaturni novinar", "karikature sui generis", "ideologija krvi i tla", "Putinov intimus", "Vučićeva marioneta", "ratni zločinac i ratni huškač"... Tom terminologijom autor teksta, u najgorem tabloidnom stilu lišenom svakog principa novinarske etike opisuje javne ličnosti u Srbiji sa čijim stavovima nije saglasan.

Istoričar Goran Šarić istakao je za TV Pink da, ako su izmišljeni analitičari mogli da govore o izborima u Srbiji, ne čudi što ostali daju sebi za pravo da govore o izborima u Srbiji.

- Opozicija se okreće ka zemljama koje ne podržavaju Srbiju. U takvim zemljama se opozicija ujedinjuje. Gde je sada, na primer, predsednik Venecuele? A setimo se šta se dešavalo. Taj Index.hr ima zeleno-levu ideologiju, i tu su stipendisti Soroševih i sličnih fondova. U Beogradu i Zagrebu imamo sličnu priču. Kada vidite šta su napravili u Zagrebu, to čeka Beograd i Srbiju ako se ovome ne stane na put - rekao je on.

U Zagrebu se ruši brdo smeća na deponiji, a radnik tu ostaje bez ruke... To su isti ljudi koji dođu ovde na proteste protiv Vučića, a dragi su gosti Nove S, N1 i slično, naveo je Šarić.

- Dok ovo pričamo, imali smo pet arena Vučića... Jednostavno, u Srbiji se promenila klima. Od sramote zvanog "Srpski film" sada imamo "Daru iz Jasenovca" Imamo Beograd na vodi, i nove stvari... Idite sada na železničku stanicu, ja se sećam one stare... Nije bilo ružnijeg grada u Evropi, a pogledajte sada. Možda ide sporo, ali se gradi - rekao je potom.

Govoreći o opoziciji, Šarić kaže da oni samo mogu da kažu da je Srebrenica genocid, da priznaju Kosovo, da uvedu sankcije Rusiji, pa da naftu uzimaju pet puta skuplje.

Direktor Srpskog telegrafa Saša Milovanović se dotakao Analene Berbok, istakavši da se ispostavilo da je nemački uticaj dominantno negativan po mnogim pitanjima.

- Vidite mašineriju koja radi u turbo pogonu, gde imate desetine tekstova u Hrvatskoj o izborima u Srbiju. Tamo se Ćuta zove Šuta. Student Lazović koji strudira godina, on je tamo velika zvezda u novinama... Oduševljava se hrvatskim političarima, mnogo mu je simpatičan Milanović... Vidite agendu gde se opoziciji daje velika podrška, svi su se uključili tu. Imate reklame na njihovim portalima - rekao je on.

Kako kaže, oni učestvuju kao politički subjekt na izborima, koji pojačava Šolakovu medijsku korporaciju. Za jedan dan, tri medija 24 negativna teksta o Vučiću.

Analitičar Centra za mir i toleranciju Zoran Anđelković je komentarišući tekstove koji se objavljuju u Prištini, na Kosovu, Sarajevu i Zagrebu, pišu se u Beogradu.

- To je ekipa Đilasova, oni to napišu pa daju njihovim sestrinskim medijima da puste, pa oni, kao prenose... To se zna. Evo, mi u Beogradu kao nismo bili sposobni da to otkrijemo, nego oni... Ma dajte - priča Anđelković.

Kada je reč o Berbok, Anđelković kaže da je Srbija uvek imala problem sa onima koji su se predstavljali kao mirotvorci.

- Da vas podsetim. Kada su nas bombardovali, Fišer je bio glavni protagonista bombardovanja Jugoslavije, njega su gađali jajima, ekološkim uranijumom. Berbok se odmah šetala po Ukrajini, potpalila sukobe... Pa da mi treba da s eodreknemo Kosova, da se ozvinimo Nemačkoj... To je Ponoš rekao, da treba da budemo krivi jer nas je NATO tukao. To je ta politika zeleno-levog establišmenta koji ovde plasiraju Šolak i Đilas - dodao je Anđelković.

