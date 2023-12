Više javno tužilaštvo u Vranju saopštilo je pre tri dana da je u Bosilegradu uhapšen 61-godišnjak osumnjičen za krivično delo špijunaže. Prema navodima tužilaštva, on se tereti da je pripadnicima bugarske organizacije "saopštio tajne vojne podatke, koji mogu da prouzrokuju štetne posledice za bezbednost, odbranu i vojne interese zemlje".

Osumnjičeni je iz Bosilegrada, grada na jugoistoku Srbije na granici sa Bugarskom, i uhapšen je posle kontinuranog rada Bezbednosno-informativne agencije (BIA), Vojno-bezbednosne agencije (VBA), policije i tužilaštva u Vranju, navodi se.

Bivši oficir KOS-a Ljuban Karan kaže da sigurno postoji šira agenturna mreža. Vrlo je slična situacija i sa Hrvojem, gde imamo špijunsku mrežu.

- Ovde je samo nedostajala mreža sa veza sa profesionalnim obaveštajcem, ali, čim veze vode ka konzulatu, znači da i tu postoji profesionalni obaveštajac. Sada je slika slična i jasna - rekao je Karan.

Ne daje se priznanica samo zbog toga, da bi to bilo pravdanje novca službe, već je to i kompromitacija za onog ko uzme novac, kaže Karan, pa dodaje:

- Ako ovaj u nekom trenutku kaže da neće da radi više to što radi, odnosno, protiv svoje države. Donesu mu se priznanice i kažu mu "Vidi koliko si ti para uzeo" - objašnjava Karan.

Operaciju vodi više obaveštajnih službi, koju vodi neka služba NATO pakta, dodao je Karan.

Advokat Predrag Savić navodi da za ovo krivično delo sledi stroga kazna, gde je u nekim zemljama još uvek zadržana smrtna kazna.

- Kod nas je osnovna kazna od 3 do 15 godina, zavisi od stepena. On se kod nas vodi pod "običnu šoijunažu". Pomenute priznanice su metod ucene, a profesionalni obaveštajci to ne rade, ne ostavljaju trag - navodu Savić.

Interesantno je i što se kažnjava i namera, dodao je Savić, pa objasnio:

- Ako neko prikupi informacije, a ne preda ih, i za to će da odgovara - naveo je Savić.

