Supruga lidera LDP Čedomira Jovanovića, Jelena Jovanović, ponovo se danas oglasila se na tviteru.

Naime, ona je prošle nedelje optužena da je uhapšena, a danas se oglasila zbog teksta koji je objavljen u jednom opozicionom mediju, gde se navodi, da se njen predmet još uvek "drži u fioci".

- Dragi svi... Prinuđena sam nažalost, da se obratim na ovaj način. Ja sam jelena Jovanović, supruga Čedomira Jovanovića, hapšena prošle nedelje od strane botova. A danas napadnuta, takođe od strane Đilasovog bota kako se protiv mene vode neke istrage u Javnom tužilaštvu. Ja sam svaku reč pročitala, detaljno, i, to nema veze s mozgom, to su potpune nebuloze, i toje apsolutno usmereno na politiku, i protiv politike kojom se moj suprug bavi. Ja vas molim, političlari, da se bavite politikom, da ostavite sve porodice na miru. Ja sam majka četvoro dece i ovo nije potrebno mojoj deci da slušaju. Da slušaju laži, i konstantne optužbe. Ako mislite da ćete na ovaj način da ućutkate Čedomira, zbog onoga što je juče rekao Đilasu, grdno se varate. On će tek nastaviti da govori svoju istinu, i nastaviti za onim po šta je krenuo - rekla je Jelena.

Gde ces botom na Jelenu,, pa ni Legija nije mogao da je uplasi MISU pic.twitter.com/my21edCj9r — Čedomir Jovanović (@Ceda_Jovanovic) 07. децембар 2023.

