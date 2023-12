Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Novom jutru kod voditeljke Jovane Jeremić govori o svim aktuelnim temama.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je u predizbornoj kampanji za predstojeće izbore, svako pokazao svoje lice. Kako kaže, lično je malo umoran zbog svega sa čim se Srbija suočava, jer je teško odgovoriti na sve napade, posebno kada je u pitanju porodica.

- Ljudi su siti, neke stvari im je dosadno slušati, i oni su umorni od toga - napomenuo je Vučić.

Predsednik je potom, nakon odgledanog priloga iz jedne političke emisije na televiziji N1, gde je glavna tema bila Kosovo i Metohija, a gde su predstavnici opozicije to vreme isključivo koristili kako bi napadali predsednika, istakao da politika nije matematika, već briga o ljudima, i stanje u državi.

- Ja mislim da su oni napravili grešku, jer su mislili da je dovoljno sabiranje. Videćete, da sabiranje nije dovoljno. Pomalo je karikaturalno, ali upečatljivo napravljeno. Koje god pitanje da se postavi, oni samo kažu "ja mrzim Vučića". Onaj pod a, pa pod b, a onaj pod d mora da bude saglasan. Drugo pitanje sankcije u Rusiji, opet "Ja mrzim Vučića". Tu je Đilas, i oni koji tu politiku drže i nose, poput Dragana Šolaka - priča predsednik.

Važno je da sačuvamo zemlju, jer neki ljudi misle da matematikom mogu da promene sudbinu zemlje, i njom unište sve što je stvoreno i da nas vrate u stara vremena. zato sam se svom snagom angažovao, uz sve državne obaveze, znate da je ovde bila Meloni, predsednik Kipra, doći će i premijer Grčke, predsednik Bugarske, Azerbejdžana, naveo je Vučić, pa se dotakao i posete Voznijaka:

- Kada vam dođe Voznijak koji kaže da je Srbin koji živi u Americi, to je važno - rekao je Vučić.

Predsednik je potom dodao da je izuzetno važna vest potvrda da je Nikola Tesla Srbin.

- Mi smo doneli jedan mnogo glup zakon, izlazeći u susret evropskim vrednostima, a to je da mesec dana do kampanje, ti ne možeš da otvoriš ništa. Meni dolazi Alijev, Gazev, i ja ću tamo da se popnem na planinu, mašem, jer ne smem da učestvujem u svečanom otvaranju. Kao, ne smem da se hvalim nečim što je otvoreno... Sve je to pomalo sumanuto, ali je sve to smišljano i rađeno da se ograniče mogućnosti SNS-a. Mi smi prihvatili sve to, ali eto. Angažovao sam se jer mislim da je strahovito važno da Srbija nastavi da se razvija. Lako možemo da se vratimo u doba kada dinar nije stabilan, kada su fabrike zakatančene, u vreme uništene privrede, nižih plata i penzija, a naše obećanje da će plata biti 1400 evra do kraja mandata, penzije 650 evra, minimalac preko 650 evra... To su velike i važne stvari - rekao je Vučić.

Predsednik je potom govorio o značajnim ličnostima koji su se angažovali i podržali SNS.

- Hvala Nikoli Jokiću, hvala Janku Tipsareviću, on je doveo Stiva Voznijaka u Srbiju, to su njegpove konekcije iz Amerike. Janko ga je doveo i učionio mnogo za našu zemlju. To je kada imate ljude koji se ne plaše. Dođete do toga da svi ti ljudi mogu da podrže svoju zemlju, i ja sam im strahovito zahvalan - priča predsednik.

Ta imena nešto znače, znam da je ljudima dostadno, ali to su ljudi koji su pomagali, spasavali živote ljudima. Mirko Vasiljević, pa da ne nabrajam dalje... Darko Tanasković, beskrajno sam im zahvalan, i to znači da postoji veliki broj ljudi koji se ne plaši hajke i harange, kaže Vučić.

- 18. će biti jedan dobar dan, gde Srbija nastavlja put ka budućnosti - dodaje Vučić.

Predsednik je potom imao priliku da pogleda prilog gde je o njemu govorio Sergej Trifunović i Dobrica Veselinović, komentarišući da je sve što je čuo video u pojedinim portalima.

- Ovde se sve lepo vidi. Tridunović nije mnogo istinoljubiv, ali ovde nema razloga da laže. On je imitirao Metjua Palmera. Ima rečenica: "Momci, šta je to što možemo da učinimo da vam pomognemo?" To je važnije od svega rečenog. Postavljam pitanje građanima, zašto je ovi važno? Zašto zamenik pomoćnika američkog sekretara njih to pita? Zašto da im on pomaže? Ko si ti da im pomažeš? Zbog čega ti smeta taj neko protiov koga hoćeš da im pomogneš? A što si to radio? Smeta ti Vučić, zbog čega? Smeta vam slobodna, samostalna, nezavisna Srbija? Šta on odgovara? Nije tu u pitanju KiM. Neka se zapitaju građani, pošto je za mene to suština... - navodi Vučić.

Vučić kaže da ljudi odlično razumeju o čemu se radi. Suština je šta su Amerikanci hteli, a ne opozicija, koja svaki dan priča isto.

Naredni prilog koji je predsednik Srbije komentarisao ticao se opozicije, i gnusnih rečenica i epiteta koji mu svakodnevno dodeljuju.

- Uvredite kako stignete, koga stignete... Mogao bih da odgovorim brutalnijim uvredama, a da ne budu uvrede, nego saopštavanje činjenica. Neću to da radim, ne zbog Bjelogrlića, iako je zaslužio, već zato što je ova država mnogo uložila u serije, filmove... Što se njegove ličnosti tiče, a o političkom delovanju neću da pričam... Njihovi političari su nasilnici, koji tuku starije ljude, o njihovom niovu obrazovanja neću da govorim. Došpli smo do apsurdne situacije. Miketić... Čovek je došao, u svom društvu, njih troje četvoro, uzeli kameru da se slikaju, snimaju, dok konzumiraju drogu koju plaćaju poslaničkom platom. Oni će da sačekaju da prođu izbori, da tuže. Protiv koga, kamermana, tvog druga? Videli ste u kampanji, kada uzimaju drogu, kriv je Vučić. Kad su pijani u kafani, pa kažu šta misle, opet je Vučić peder. Noćas mi je jedan od njih poslao poruku u 00:43, sa silnim uvredama, i opet je bio mrtav pijan. Tada se ohrabre, pomisle da je to rešenje - rekao je predsednik.

Ljudi sa liste "Srbija protiv nasilja" su najveći nasilnici, navodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Videli ste bezličnog tipa koji je kandidat za gradonačelnika, Obradocića, ovaj čovek spot napravio sa našim dostugnućima. od trga na slaviji, do Hrama Svetog save, pa to smo mi uradili - naveo je Vučič.

