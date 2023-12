DANILA BI BILO SRAMOTA DA GA NE NAPADAJU OVAKVI: Vučić o hajci Marinike Tepić protiv njegove porodice

Aleksandar Vučić je prokomentarisao izjavu Marinike Tepić, a predsednik je govorio i o napadima na svoju porodicu.

- To isto je rekla i pre godinu dana, i pre četiri i šest, svaki put govori isto. Ja Đilasa ne diram, nije to moj posao, to rade neki drugi, ja to ne radim. Ja sam opet nešto drugačije ovde video. Ovo prvi put vidim. Dve stvari su mi ovde zanimljivije. Vi ste shvatili da ovde nema novinara. Kaže "da objasnimo zamenu teza", plaćamo stranačkim novcem nešto, ima nešto što rade volonteri koji su stranački aktivisti, a nešto plaćamo stranačkim novcem, što bi ona trebalo da zna. Nije se ona toga stidela, njen muž je tokom visoke državne funkcije primao velike pare. Onog sekunda kada dođe suša, pljuni u taj bunar najjače što možeš. Pojma oni nemaju šta pričaju i sve što im se svodi je psovka uvreda i najgori mogući pridev. Mi imamo mnogo kol centara u Srbiji, to je naš posao da razgovaramo sa ljudima. Ukoliko postoji poreski prekršaj podnesite prijavu i nemajte sumnje da će da se ustanovi da li postoji prekršaj. Što se tiče despota, diktature, ja sam veoma srećan što ljudi ne umeju da kažu šta je to što ne valja u Srbiji nego moraju da se rukovode ličnim uvredama - rekao je.

Dodao je da je Marinika Tepić naredbodavac uvreda i hajke protiv njega i njegove porodice.

- Ona kaže "napadajte najgorim izjavama i Vučića i njegovu porodicu, brata, Danila". Danila bi bilo sramota da ga ne napadaju ovakvi. On je pristojan i vaspitan dečko, sad se nešto i provrednio, ume da poštuje druge ljude. Za razliku od mene je i veliki vernik, iako ja sada češće idem u crkvu nego ranije, ali moj sin više puta nedeljno ide na liturgije i on drugačiji život živi, ali nekome mora da bude kriv - rekao je Vučić.

- Mislite da svi treba da vas se plaše. Kao što vidite, postoje ljudi koji ih se ne plaše i ponosan sam na tu činjenicu, i njihove medijske hajke.

