PREDSEDNIK VUČIĆ U PREPUNOJ SALI U VRANJU PORUČIO: Hoćemo da na jugu Srbije ljudi žive jednako dobro kao u Beogradu i Novom Sadu! (FOTO)

Lista "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" održava danas predizborni skup u Vranju.

18:40 - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pre obraćanja pozdravljen je uzvicima "Aco, Srbine", aplauzom i zvukom trube.

- Dame i gospodo, dragi Vranjanci, da vas zamolim da spustite transparente, da nas vide svi ljudi u sali, hvala što ste ovde večeras. Hoću posebno da se zahvalim našem gostu, Peri Antiću. To je legendarni srpski i makedonski košarkaš. Veliko hvala Pero! Nikada sa megdana nije pobegao, nikada se nije stideo svog naroda. nadam se da će uvek biti uz nas, kao mi uz njega - rekao je Vučić i dodao:

Privatna arhiva Privatna arhiva TV VESTI Previous Next

17. se odlučuje o važnim stvarima. Ne znam da li je to laka odluka. Bira se budućnost svoje dece i roditelja. Takve odluke se ne donose na prečac. Ne zato što je neko uzviknuo ili održao dobar govor. Odluke se donose na osnovu rezultata i posvećenosti. Kao kada biste gledali kome ćete ostaviti svoje dete na čuvanje.

Predsednik Vučić je rekao da nije došao da govori da je sve dobro i idealno, i da imamo mnogo problema.

- Posebno ovde u Vranju. Ali da znate, nećemo ostaviti ni Jumko ni Simpo. To ljudi u Vranju moraju da znaju. A sada pregovaramo i za jednu veliku zapadnu investiciju, da dođe u Vranje...Preko 1.500 ljudi će zaposliti - kazao je Vučić.

Ističe da je auto-put kroz Grdeličku klisuru nešto na šta smo navikli, iako decenijama prethodne vlasti nisu htele da ga završe.

- Osnažićemo Jumko i Simpo, dovešćemo novog investitora. To će ojačati i sam grad. Onda idemo da radimo dečije odeljenje. Stigao je mamograf u Vladičin Han, i sramota je bilo što ga nije bilo ranije - kaže Vučić.

Dodaje da moramo osnažiti naše žene, i u porodici, i u državi.

Predsednik Vučić je rekao da stalno dobija zahteve iz raznih gradova, o izgradnji stadiona i hala.

- Videli ste velelepan stadion u Leskovcu, takav ćemo i u Vranju. Pa da imamo južnjački derbi Dinamo-Dubočica. Vičete Dinamo, a ovde je Cvetanović što za Dubočicu navija. Neće to lako da bude - rekao je Vučić kroz smeh.

Predsednik Vučić je naglasio da se opozicija ujedinila da sruši Vučića, i da ništa drugo ne znaju da urade osim da unište zemlju.

- Lako je da rušite. Oni su mislili da ćemo se uplašiti i pobeći sa megdana. Ali Zare je u našem timu, ne se znaje kada Zare igra. I zato ćemo ih pobediti ubedljivije nego ikada. Pobedićemo ih zato što nemaju nikakvu politiku. Pre neko veče skupili se na "velikoj debati". Došao onaj Jovanović, pravi potrčko Dragana Đilasa. Pitaju ga za Kosovo i Metohiju. A on kaže da je važno samo da obore Aleksandra Vučića. To kaže i onaj iz G17+. A i Boško Obradović kaže da ne misli ništa, samo da sobali Vučića - kazao je Vučić.

Vučić je istakao da im neće dozvoliti da opozicija uništi zemlju, da bi postali bogatiji.

- Da se narod pita, da narod odlučuje - rekao je Vučić, kada ga je prekinuo iz mase povik jednog simpatizera "Ne daj se Vučko", što mu je izmamilo osmeh na licu.

- Da vam kažem ljudi, svi su oni isti. Potpuno je svejedno kome date glas. Sve to završava u kasi Dragana Đilasa. A mi hoćemo da završi u vašoj kasi, u vašim porodicama. Da potrošite to na svoju decu. Borićemo se za svakog čoveka, više ćemo brinuti o ljudima - istakao je predsednik Vučić.

Vučić je rekao i da opozicija kampanju vodi jezikom mržnje, i podsetio na laži da ima skupoceni sat.

- A taj sat mi je poklonio Miloš Zeman. A danas nosim jedan sat što se žuti. Misle da sam ja kao i oni, da nosim skupoceno. A ovo je ruska "Raketa", moga oca. Da se ne zalete opet, lažovi jedni. To ću da ostavim svojim sinovima - kazao je Vučić.

Predsednik Vučić dodaje da hoće da nas vrate u vreme kada su ambasadori odlučivali šta će Srbija da radi.

- Ponosan sam na činjenicu što sam predsednik slobodarske, nezavisne i slobodne Srbije. Gde odlučuje narod, a ne ambasadori i strane sile - naglasio je Vučić.

Podsetio je da je Stiv Voznijak došao u našu zemlju zato što poštuju takvu politiku - da se ovde odlučuje, a ne u drugim centrima moći.

- Za nas je ključno da vidimo kako da povećamo penzije na 650 evra. Naše je obećanje da će prosečna plata biti 1.400 evra do kraja mandata ove vlade. To znači za manje od četiri godine. I vi znate da će to tako da bude. Ne mogu da vam kažem da će Jumko da opstane, pa da se sutra to ne desi. Nikada se nešto tako nije dogodilo - rekao je Vučić.

Vučić kaže da je u Vranju pobeda samo preko 60 odsto, na šta se u hali čulo skandiranje "Pobeda!".

- Da ih pobedimo najubedljivije do sada. Da slavimo 17. uveče, i da nastavimo da podižemo Srbiju. I da je čuvamo, jer nemamo rezervnu otadžbinu. Beskrajno vas volim! Za listu "Srbija ne sme da stane". Živela Srbija, živelo Vranje - zaključio je Vučić, na šta je pozdravljen gromoglasnim aplauzom.

18:33 - Okupljenima se obratio Miloš Vučević koji je rekao da naš narod ima izreku da moramo tri puta meriti, pre sečenja.

- Hajde da u par minuta izmerimo šta je ono o čemu ćemo odlučivati 17. decembra. Sa jedne strane imate rezultate, da 550.000 ljudi više radi u Srbiji. To je 550.000 plata svakog meseca. Imate više stotina novootvorenih fabrika. Na desetine novih domova zdravlja, bolnica. Čak 500 kilometara auto-puteva izgrađenih, brze vozove... Imate 27 manje država koje priznaju albansku secesiju KiM. Imate da se ne stidimo junaka ni sa Košara ni sa Paštrika. Da ne zaboravljamo bol naših Krajišnika. Da sedimo na srpskoj stolici! Imate više nego dva puta veće plate i penzije - kazao je Vučević.

Vučević je rekao da su sa druge strane ljudi bez ideje i nade, porazi, devalvacija dinara i prazne fabrike.

- Laka je odluka 17. decembra. Ono prvo je Aleksandar Vučić, a sa druge šef "žute elite" Dragan Đilas. I tada je bio šef, i danas im je šef. Treće merenje o kome sam pričao je 17. decembra. To treće merenje i da odluka je laka. Borimo se za našu otadžbinu, za Srbiju. Borimo se za sve Srbe, ma gde da žive. Borimo se čak i za njih neodgovorne. Idemo u narod, da obiđemo građane. Vranje da glasa - kazao je predsednik SNS i dodao:

17. decembra, u predvečerje Svetog Nikole, jedna odluka, "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane.

18:27 - Predsednik Vučić stigao je u prepunu salu u Vranju, a njom se začuo gromoglasan aplauz, kao i zvuk trube.

Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva TV VESTI Previous Next

18:24 - Predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin rekao je da 12 godina voljom Srbije i građana korača uz predsednika Vučića.

- Od najtežih dana Briselskog sporazuma, kada smo čuvali ono što su drugi izgubili, do onog dana kada smo došli na 25 odsto nezaposlenih - rekao je Vulin.

- Koračam tamo gde je teško, gde je muka, gde boli. Od najtežih dana Briselskog sporazuma, kada smo čuvali ono što su drugi izgubili. Do onog dana kada smo došli na 25 odsto nezaposlenih ljudi, kada smo koračali sa vama, obilazili Jumko, ugašene vranjanske fabrike. Sećate li se one kiše i mraka, praznih hala bez struje i grejanja - zapitao je Vulin Vranjance.

On ističe da je Vučić 12 godina vraćao veru pregaženoj armiji, čije su generale predali Hagu.

- Koračali smo zajedno voljom Srbije, kada smo pravili pobedničku vojsku. Zajedno sa Aleksandrom Vučićem sam koračao i kada nas je okupio i naredio da Srbija ima da bude sigurna i bezbedna, i da nikakve krvoločne bande ne mogu da vladaju našim ulicama - kazao je Vulin.

Predsednik PS kaže da je koračao sa Vučićem voljom Srbije.

- Kako tada, tako i danas. Mi se predsednikom svih Srba ponosimo. Ne krijemo ga kao "žuta elita" što krije svoje. Mi se ponosimo vođom - naveo je Vulin.

18:16 - Docent dr Marija Zdravković, direktorka KBC Bežanijska kosa, pozdravila je sve okupljene, a posebno Vučevića i Vučića, kao i sve članove i simpatizere, ali i sve ljude koji vole Srbiju i koju razumeju koliko je bitno da se Srbija čuva i brani.

- Mene znate kao doktorku iz kovida, u Srbiji uspeli smo da uz ogromnu pomoć države, a pre svega našeg predsednika Aleksandra Vučića među prvima nabavimo lekove, vakcinu, zaštitimo naš narod, pomognemo i drugima u regionu - istakla je Zdravković.

Kako je rekla, zdravstvo je bitno jer je važno lečiti i u kovidu i posle njega.

- Izgrađeno je i renovirano 147 zdravstvenih ustanova - kazala je Zdravković.

Ona ističe da nove bolnice koje su izgrađene i renovirane u poslednjih 12 godina, doprinose unapređenju zdravstvene zaštite svih naših građana.

- Bitno je da nas bude što više, da se rađa što više dece. Država je omogućila izvanredan program vantelesne oplodnje, gde svaka porodica koja želi potomstvo ima veliku podršku države. Niko nije sam u svojoj želji da ostvari najsvetije, a to je da se čuje plač zdravog deteta u kući - kazala je Marija Zdravković.

Ona je pozvala sve da 17. decembra budu odbrana svih patriotskih ideja i odbrane Srbije i da glasaju za SNS.

- Moramo svi da pokažemo da je jedini put kojim Srbija treba da ide je put pod listom broj 1, a to je lista "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane". Pokažimo da znamo kao se brani Srbija - istakla je Zdravković.

18:09 - Dejan Tomašević, proslavljeni košarkaški as, rekao je da veruje u predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ali i svakog člana SNS tima, kao što veruje i u sve naše sportiste koji su pružili podršku listi "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane".

- Stvorili ste osnovu za zdrav i perspektivan život svih građana. Verujem u vas Aleksandre, i u svakog člana vašeg tima, i Miloša, i u Anu, i Darka, i u tebe Željko verujem. Kao što verujem u sve naše sportiste, poput Nikole Jokića, koji su pružili podršku našoj listi - kazao je Tomašević.

On ističe da smo na pravom putu ka postizanju visokih standarda života i opšteg blagostanja.

- Sport nas ujedinjuje, stvara timsku zajednicu. Kao neko ko je profesionalno igrao košarku skoro 20 godina, uveren sam da sport gradi jače veze među nama, i snaži nacionalni identitet. U kolektivnim sportovima, svaka individua je podređena tima, i kada se svi angažuju mogu se postići velike stvari. Tako je i u društvu. Kada svi rade zajedno, mogu stvoriti harmonično društvo - rekao je Tomašević.

18:06 - Aleksandra Savić, profesorka solfeđa dirigent gradskog hora, obratila se okupjenima rekavši da su njen život muzika i deca, a otadžbina Srbija.

- Nikada nisam doživela da se neki predsednik članovima hora obrati sa "Kako ste?", a to je učinio predsednik Vučić prilikom našeg nastupa u manastiru Sveti Prohor Pčinjski i to je gest koji simbolizuje poštovanje i brigu - rekla je Savić.

- Poručujem vam da 17. decembra izađete na izbore i zaokružite broj jedan - istakla je Savić.

18:01 - Salom se zaorila himna Srbije "Bože pravde!".

17:35 - Hala u Vranju već puna građana, ori se zvuk trube

Iako skup počinje u 18 časova, Sportska hala je već puna do poslednjeg mesta, a čuju se i zvuci trube.

17:25 - Prisutan je i veliki broj članova SNS i ličnosti koje su podržale listu "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane".

Među njima su i proslavljeni košarkaši Pero Antić, Željko Rebrača, Dejan Tomašević.

Veliki broj građana ostao je ispred sale, jer nisu uspeli da uđu zbog ograničenog kapaciteta mesta.