VUČIĆ OTKRIO: Pregovaramo za dolazak velikog investitora sa zapada u Vranje

Predsednik Srbije i član SNS Aleksandar Vučić izjavio je danas, na predizbornom skupu naprednjaka u Vranju, da se pregovara za dolazak velike zapadne investicije u Vranje, vredne više od 100 miliona evra.

"Nadam se da ćemo uspešno završiti pregovore za jednu veliku zapadnu investiciju od preko 100 miliona evra u Vranje, za više od 1.500 ljudi koje treba da zaposle. Pitali su za mesto gde, a mi smo rekli Vranje, Vranje, Vranje i daćemo dodatne subvencije. Samo dođite u Vranje da možemo da zaposlimo ljude, da mogu da nam ostanu na jugu Srbije", rekao je Vučić.

Hoćemo da osnažimo ceo jug Srbije i Pčinski i Jablanički, Pirotski, Nišavski i Toplički okrug, poručio je Vučić.

Rekao je da na jugu Srbije ljudi treba da žive jednako dobro kao što žive u Beogradu i Novom Sadu".

Poručio je da će država pomoći i Jumku i Simpu.

"Taman kada mislite da ste rešili problem u Jumku, iskrsne problem u Simpu. Ali nećemo ostaviti ni Jumko ni Simpo. Imaće budućnost i Jumko i Simpo", naglasio je Vučić.

Zahvalio je posebno košarkašu Peru Antiću što je došao na skup naprednjaka da ih podrži.

"Pero je čovek koji nikada sa megdana nije pobegao, nikada se nije stideo svoje zemlje i naroda. I njegova podrška nam puno znači", istakao je Vučić.

Takođe, naveo je da građani 17. decembra donose veoma važnu odluku, jer biraju svoju, ali i budućnost svoje dece, kao i svojih roditelja.

Takve odluke se ne donose na prečac, ne zato što vam se dopalo šta je neko rekao glasno ili viknuo, već se donose na osnovu dela, odgovornosti, posvećenosti i ozbiljnosti.

"To je kao kada biste odlučivali kome da ostavite svoje dete na čuvanje, onom koje glasniji ili onome ko je odgovorniji i ko će da vodi računa o vašem detetu. Sigurno da biste ostavili dete ovom drugom", rekao je Vučić.

Pobedićemo ubedljivije nego ikada i pobedićemo ih zato što nemaju nikakvu politiku, poručio je večeras Vučić.

"Ovi naši političari su se ujedinili, kažu, srušićemo Vučića. Nije mene teško srušiti. Teško je da nešto izgradite. 12 godina ste bili na vlasti, pa nam ništa niste ostavili, ništa niste izgradili. Katančili ste fabrike, otpuštali ljude, uništavali zemlju. Lako je da srušite. Ali oni su mislili mi ćemo da se uplašimo, da pobegnemo sami od sebe. I zato ćemo da ih pobedimo, pobedićemo ubedljivije nego ikada", rekao je Vučić.

On je naveo da su ostali političari kada su ih pitali u debatama o nacionalnim pitanjima govorili samo o tome kako da sruše Vučića.

"Došao onaj Jovanović koji je postao pravi potrčko Dragana Đilasa. Pitaju ga šta mislite vi o Kosovu i Metohiji. Ne mislim ja ništa. I da mislim, nije ni važno. Mi smo se ovde skupili da oborimo Aleksandra Vučića. Pitaju ovog iz G17+, a šta vi mislite? On kaže, pa važna je ta tema, ali nećemo večeras o tome da govorimo...", rekao je Vučić.

Kada su ih pitali o sankcijama Rusiji, odgovor je, kaže, isti.

"Treće pitanje, šta je to što ćete da radite i da gradite? Pa da srušimo Vučića, pa ćemo valjda opet po starom principu sve u svoj džep da opljačkamo kao što su radili od 2000. do 2012. kada je narod siromašio, a oni su se bogatili i oni sami prijavljivali 619 miliona evra. Pa vas pitam, a ko je to od vas zaradio ovde 619 miliona evra? A vi ste glupi, mi smo glupi, samo je on pametan i samo su oni pametni", rekao je Vučić.

Poručio je da im neće dati da unište zemlju da bi oni bili bogatiji.

"Počeli su kampanju i celu kampanju vode samo jezikom mržnje. Ništa drugo ni ne govore, ništa drugo ni ne znaju. Sećate se na početku da su rekli kako imam skupoceni sat, a ja sam imao sat na ruci koji mi je poklonio Miloš Zeman. Nekadašnji češki predsednik. Danas sam stavio neki sat koji se žuti. Znam ja, oni odmah od sebe polazeći misle da je neki mnogo skup sat. A ovo je ruska raketa mog oca, tek toliko da znaju, pa da se opet ne zalete, nesrećnici i lažovi", rekao je Vučić.

Rekao je da je ponosan na činjenicu što je bio i jeste predsednik slobodne, nezavisne i slobodarske Srbije u kojoj odlučuje samo narod i građani Srbije, a ne ambasadori ili strane sile.

Naveo i da će prosečna plata u Srbiji do kraja mandata vlade biti 1.400 evra, a prosečna penzija do 650 evra.

Vučić je ukazao i na rezultate, podsetivši na auto-put kroz Grdeličku klisuru, te dodao da će gledati da se osnaži fabrika Jumko i osnaži Simpo.

"Drugu fazu uskoro završavamo u Vranjskoj bolnici, onda idemo na dečje odeljenje da uradimo, potrebno je gotovo četiri miliona evra, da i to uradimo da bismo mogli da garantujemo bolju zdravstvenu zaštitu i negu za našu decu. Stigao je mamograf u Vladičin Han, novi digitalni mamograf i sramota je bilo da ga nije bilo. Sramota je bilo da ulažemo novac, ogroman novac u autoput, a da naše žene iz Vladičinog Hana ne mogu u svoje mesto da dođu da provere da li imaju neku bolest, da li moraju da se leče ranije ili ne", rekao je Vučić.

Ovako će, kaže, na vreme da otkriju sve, moći će da žive duže, da brinu i o svojim roditeljima, da brinu o našoj deci.