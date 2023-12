Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je večeras za Nacionalni dnevnik na TV Pink. On je govorio o važnosti sutrašnjeg dana, kao i predstojećim izborima.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je za Nacionalni dnevnik na TV Pink da je gasni interkonektor koštao skoro 90 miliona evra, a da je čak 50 miliona evra poklonila Evropska Unija.

- Najpre, povezani smo sa Bugarskom, preko interkonektora, što je 60 odsto naše godišnje potrošnje. To nam omogućava da zakupimo deo azerbejdžanskog gasa. Da uvek imamo bolju diverzifikaciju i slično. Mi smo ovde završili i tri regularne stanice, što znači da će tri opštine imati gas, nešto što znači život, i bolju i zdraviju životnu sredinu - rekao je Vučić.

Kako je naveo, dolaze dvojica predsednika, Bugarske i Azerbejdžana. U osam sati, dodaje predsednik biće bilaterala, a onda se ide na zvanično otvaranje.

- Dolazi i Bobajev, najvažniji čovek posle Alijeva, te će kod nas biti mnogo ministara. Mali, Dačić, ministarka poljoprivrede, Selaković.. Imamo bilateralne susrete sa njima. Sa Azerbejdžanom imamo i dobru saradnju kada je u pitanju oružje. Zahvaljujući njima dobar deo industrije nama funkcioniše. Imaćemo i vojnu vežbu sutra - objašnjava Vučić.

Predsednik Vučić kaže da Srbija dobija gas redovno, a da je jedini problem taksa, o čemu će se sutra govoriti o šta će se rešiti.

- Najbolje da čekam još 10 dana da se otvori... Videli ste da nisam otvorio ni auto-put od 11 kilometara - rekao je Vučić o zakonu koji mu ne dozvoljava da se pojavljuje na potvaranjima fabrika i puteva u toku kampanje.

Koliko dugo, i na vašoj televiziji ste pričali o Prokopu? Dan, ili dan i po, kaže predsednik, dodajući da se o dobrim stvarima, nažalost, svuda, priča jako malo.

- Erdogan je rekao da će nastaviti pojačano da radi na priznanju nezavisnog Kosova. Hvala našem prijatelju... Orban je iskren prijatelj, čovek koji voli i podržava Srbiju. Čovek koji se ne libi da rizikuje svoju poziciju. Taj odnos je dobro razvijen, stvorili smo istorijsko poverenje. Mi smo imali preko 750 incidenata na etničkoj osnovi, a sada je to jedva da dođe do dvocifrenog broja. Mnogo smo toga uradili - naveo je Vučić.

Vučić je potom govorio o opoziciji, istakavši da je Đilas pozvao ljude, da izađe još 5 odsto ljudi na izbore, kada će on izgubiti na vlasti.

- Ja pozivam sve ljude da izađu. Ni pet, ni 10 ni 15 odsto više neće pomoči. Neće im pomoći jer narod sve zna. Oni znaju da im neće pomoći. Samo obmanjuje narod. Zna se ko može i kako može da glasa. Ja sam zahvalan ljudima jer su izdržali brutalno prljavu kampanju od početka, svojoj porodici, i svima - rekao je predsednik.

O navodima, da je opozicija sigurna da će dobiti izbore u pojedinim mestima, predsednik je naveo da je upravo u tim gradovima, na prethodnim izborima ubedljivo pobedila stranka SNS.

- Ljudi su shvatili da oni žele da Srbija stane, da žele da zakatanče Srbiju i ostalo. Prebrojaćemo svaki glas! Tehničke gluposti neću da komentarišem - rekao je Vučić.

Govoreći o pismu Papića, predsednik kaže da je pismo palo s neba i da ga niko nije potpisao.

- Tu nema ništa o meni, već navodno o ljudima koji su me lagali, krali i slično. Isto mislim i za ono o čemu je danas Jovanov govorio - navodi Vučić.

Govoreći o ličnostima koje su podržale listi "Aleksandar Vučuć - Srbija ne sme da stane" Vučić kaže da su svi znali da će biti napada.

- Nemaju demokratksi kapacitet da shvate da neko nešto drugo misli. Živite u sopstvenom balonu, pa se iznenadite brojem ljudi koji misle drugačije od vas. Šta je Jokiću potrebno? Niko nikada neće biti MVP NBA, od srpskih košarkaša. Šta je njemu potrebno? On je sve sam zaradio. I on i njegova braća. Oni samo vide da SRbija napreduje. To su ljudi koji svesno rade nešto dobro za svoju zemlju. Hoćete da kažete da je Bjelogrlić pametniji od profesora Kanjuha sa liste? - priča predsednik.

Šta opozicija ima da ponudi? Kada se sve poređa, vidimo zašto su se dogodile velike promene u javnom mnjenju, rekao je predsednik.

- Važno je da ljudi izađu, i zato sve pozivam - ponovio je predsednik.

Vučić je prokomentarisao svoj sat, istakavši da mu se lično dopada.

- Moj otac je voleo ovo da nosi kada je bio mlad, a ja sam sad dovoljno mator da ih nosim. Sada će opet da me napadnu da je skupocen, kao i onaj, a onda smo saznali da je to poklon od Zemana. Ovaj sat je iz vremena moga oca, ima sertifikat... - kaže Vučić.

Drago mi je kad se neki ponadaju da su mi našli nešto, ali na kraju ne bude ništa, ja nemam račune u Švajcarskoj, dodao je Vučić.

- Svima nam teče vreme, i moramo više da radimo. Mislim da treba da s eborimo da nam zemlja ide ubrzano napred - zaključio je razgovor Vučić.

