DANAS POČINJE SA RADOM GASNI INTERKONEKTOR: Predsednik Vučić domaćin Alijevu i Radevu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas će, povodom obeležavanja početka rada Gasnog interkonektora Srbija-Bugarska, ugostiti u Nišu predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva, predsednika Bugarske Rumena Radeva i šef Delegacije EU u Srbiji Emanuelea Žiofrea.

Tokom boravka u Nišu, planirani su i odvojeni bilateralni susreti predsednika Vučića sa predsednicima Azerbejdžana i Bugarske, saopštila je predsednikova Služba za saradnju s medijima.

Predviđen je i prikaz opreme i sposobnosti jedinica Vojske Srbije - protivdronskih PVO sistema, bespilotnih i upravljanih vazduhoplovnih i zemaljskih borbenih platformi, kao i sposobnosti padobranskih i specijalnih jedinica, dodaje se u saopštenju.

Završetkom radova na gasovodu do Bugarske omogućiće se sigurnije i stabilnije snabdevanje Srbije gasom iz različitih izvora, posebno iz Azerbejdžana. Izgradnja novog gasovoda u dužini od 109 kilometara od Niša do Dimitrovgrada trajala je 12 meseci. Ukupna dužina dvosmernog gasovoda Srbija-Bugarska je 170 kilometara, od Novog Iskara, u blizini Sofije, do Niša.

Srbija je potpisala ugovor o interkonekciji sa Bulgartransgasom i komercijalni ugovor o snabdevanju do 400 miliona kubnih metara gasa iz Azerbejdžana do kraja 2024. godine. Ukupna vrednost gasnog interkonektora Niš - Dimitrovgrad - Bugarska, iznosi 85,5 miliona evra.

Projekat je finansiran delom kroz bespovratnu pomoć EU, u visini od 49,6 miliona evra, kao i 25 miliona evra povoljnog kredita Evropske investicione banke koji će Srbija plaćati za deo gasovoda koji prolazi kroz Srbiju.

Republika Srbija je za ovaj projekat izdvojila 15 miliona evra i 7,5 miliona evra za pripremne radove i projektovanje. Gas čini 13 odsto potrošnje primarne energije u Srbiji i do sada je mogao da se dobije samo sa dve ulazne tačke, preko gasovoda Balkanski tok i iz Mađarske.

