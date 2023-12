GASNI INTERKONEKTOR SRBIJA-BUGARSKA POČINJE SA RADOM! Vučić: Ovo nam donosi bolju budućnost

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je obeležavanju početka rada Gasnog interkonektora Srbija-Bugarska.

Vučić je u Nišu ugostio predsednika Republike Azerbejdžan Ilhama Alijeva, predsednika Republike Bugarske Rumena Radeva i ambasadora Evropske unije u Srbiji Emanuela Žiofrea.

U Niš su stigli ministri Dubravka Đedović, Miloš Vučević i Nikola Selaković, kao i načelnik Generalštaba Milan Mojsilović.

Predsednik Vučić se prethodno sastao sa predsednikom Bugarske, nakon čega je usledio obilazak.

Vučić je kazao da ovo donosi bolju budućnost, te istakao važnost energetske bezbednosti Srbije.

- Razgovarali smo o odnosima naših zemalja, gledaćemo da te sitnije probleme rešavamo, kada ljudi žele da razgovaraju sitni problemi se reše.

Predsednik Vučić se kratko obratio prisutnima, a potom reč ustupio ministarki energetike.

- Uvaženi svi, danas ne mogu da govorim. Imamo glupa pravila koja smo usvojili da kad nešto uradite za svoju zemlju, mesec dana pred izbore ne možete da se pohvalite time. Zamoliću ministarku energetike, jer nije član nijedne stranke, da nam se obrati. Bez obzira na sve na šta smo naterani, mi ćemo svakako da pobedimo, a i ovo je jedna velika pobeda - istakao je Vučić.

Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović istakla je da smo uspeli da za samo godinu dana otpočnemo, a potom i završimo radove na projektu.

- Možemo ovaj projekat simultano da završimo sa obe strane granice, gasovod je važan za pozicioniranje Srbije za snabdevanje gasom centralne i istočne Evrope.

Ministarka je istakla da je ovo važan i veliki projekat.

- Ovaj gasovod će nam omogućiti i povezivanje na LNG terminal u Grčkoj - rekla je ona i dodala da izgradnja gasne interkonekcije sa Bugarskom, koja će danas biti puštena u rad, važna i za građane i privredu. Kako kaže, zahvaljujući gasnoj interkonekciji, i Niš dobiti dodatne količine gasa.

Prisutnima se obratio i predsednika Republike Azerbejdžana Ilham Alijev.

Alijev se zahvalio "dragom prijatelju Aleksandru" na pozivu, a za Srbiju je rekao da je "prelepa zemlja".

Kaže da su Srbija i Azerbejdžan strateški partneri i da dve zemlje brzo razvijaju svoje odnose.

- Pod rukovodstvom predsednika Vučića Srbija se razvija, sledi nezavisnu politiku, a to je politika koja služi interesima srpskog naroda. Oduševljeni smo njegovim postignućima.

Alijev je rekao da je prošle godine bio u zvaničnoj poseti Srbiji, te da je Vučić mesec dana nakon toga bio u Azerbejdžanu, što kako kaže, "govori o brzom razvoju saradnje ove dve zemlje".

- Uveren sam da će ovaj interkonektor doprineti industrijskom razvoju Srbije. Azerbejdžan će do 2027. udvostručiti svoj izvoz gasa u Evropu, s fokusom na više od 8 milijardi kubnih metara koji su izvezeni do sada i sa namerom da se ove godine postigne cilj od 12 milijardi kubnih metara, što je 50% ukupnog izvoza ove zemlje.

Prisutnima se potom obratio i bugarski predsednik Rumen Radev.

Radev je rekao da je ovaj interkontektor simbol rastućih tehnoloških kapaciteta, te uspeh plodonosne saradnje ove tri države, i izraz zajedničke volje za napretkom u energetici.

Predsednik Bugarske kaže da je ovo mnogo više od infrastrukturnog projekta, da je simbol uspešne i plodonosne saradnje između Srbije, Bugarske i Azerbejdžana.

Kaže da ta saradnja vodi održivom ekonomskom rastu regiona i izraza volje da zajedno gradimo našu evropsku budućnost.

Čestitao je Vučiću i rekao da on i predsednik Alijev mogu da kažu iz sveg srca da u svakoj poseti Srbije vidi napredak i volju za moderan razvoj Srbije.

- Danas smo dokazali da samo zajedno možemo da ostvarimo ekonomski uspeh, i još jedna važna stvar: ne samo da obezbeđujemo gas svako za svoje potrebe, već možemo zajedno da delimo gas i prodajemo ga trećim stranama. Hvala vam gospodine predsedniče na vašim zalaganjima - rekao je on i dodao da danas menjamo energetsku mapu Evrope.

Šef delegacije EU Emanuel Žiofre kazao je da danas obeležavamo važnu prekretnicu u jačanju srpske energetske bezbednosti diversifikacijom energetskog snabdevanja.

- Povezujemo Srbiju sa EU, gledamo da eliminišemo ugalj, idemo ka prirodnom gasu, i nastojimo da okončamo punu zavisnost od ruskog gasa - naveo je Žiofre.

Nakon zvaničnih izjava, gasni interkonektor je pušten u rad.

Predviđen je i prikaz opreme i sposobnosti jedinica Vojske Srbije – protivdronskih PVO sistema, bespilotnih i upravljanih vazduhoplovnih i zemaljskih borbenih platformi kao i sposobnosti padobranskih i specijalnih jedinica, dodaje se u saopštenju.

O Gasnom interkonektoru Srbija-Bugarska

Završetkom radova na gasovodu do Bugarske omogućiće se sigurnije i stabilnije snabdevanje Srbije gasom iz različitih izvora, posebno iz Azerbejdžana. Izgradnja novog gasovoda u dužini od 109 kilometara od Niša do Dimitrovgrada trajala je 12 meseci. Ukupna dužina dvosmernog gasovoda Srbija-Bugarska je 170 kilometara, od Novog Iskara, u blizini Sofije, do Niša. Srbija je potpisala ugovor o interkonekciji sa Bulgartransgasom i komercijalni ugovor o snabdevanju do 400 miliona kubnih metara gasa iz Azerbejdžana do kraja 2024. godine. Ukupna vrednost gasnog interkonektora Niš – Dimitrovgrad – Bugarska, iznosi 85,5 miliona evra. Projekat je finansiran delom kroz bespovratnu pomoć EU, u visini od 49,6 miliona evra, kao i 25 miliona evra povoljnog kredita Evropske investicione banke koji će Srbija plaćati za deo gasovoda koji prolazi kroz Srbiju. Republika Srbija je za ovaj projekat izdvojila 15 miliona evra i 7,5 miliona evra za pripremne radove i projektovanje. Gas čini 13 odsto potrošnje primarne energije u Srbiji i do sada je mogao da se dobije samo sa dve ulazne tačke, preko gasovoda Balkanski tok i iz Mađarske.