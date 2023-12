Vesić čestitao Železničku Novu godinu: Železnica je budućnost Srbije

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić čestitao je Železničku novu godinu svim železničarkama i železničarima uz poruku da će država narednih godina i decenija više ulagati u železnicu jer je ona, kako je rekao, budućnost Srbije.

Vesić je podsetio da svakog 10. decembra stupa na snagu novi železnički red vožnje i da se taj dan slavi kao Železnička nova godina.

“Novi red vožnje koji će stupiti na snagu danas podrazumeva ukupno 403 putnička voza i 120 teretnih dnevno što znači 523 polaska dnevno na celoj teritoriji Srbije”, rekao je Vesić.

Istakao je da će se ukupno u okviru novog reda vožnje prevesti oko 7.000.000 putnika, a da će čak novih 44 polazaka biti realizovano od 1. 9. 2024. godine što je, kako je naglasio, posledica dolaska novih kompozicija i svega onoga što Srbija ulaže kada je u pitanju železnica.

Vesić je naveo da najveći broj putnika danas koristi prugu između Beograda i Novog Sada koja je dužine samo 76 kilometara i dodao da to jasno govori o tome koliko je važno građankama i građanima Srbije pružiti bolji kvalitet železničkog prevoza.

Upravo zato će, naveo je, nova brza pruga do Subotice biti završena do kraja sledeće godine što, kako je rekao, znači da ćemo već u martu ili aprilu 2025. godine tom prugom od Beograda do Subotice putovati sat i deset minuta.

Naveo je da sledeće godine počinje i izgradnja brze pruge od Beograda do Niša i dodao da će se, kada pruga bude završena, vozom između ta dva grada putovati sto minuta.

Vesić je podsetio da je sa Vladom Severne Makedonije potpisan ugovor o zajedničkoj izgradnji brze pruge od Niša do Skoplja, te dodao da će se raditi i brza pruga od Niša do Sofije.

“Osim toga, radićemo sledeće godine rekonstrukciju skoro 1.200 kilometara regionalnih pruga kojima se neće voziti brzinom od 200 kilometara na sat, ali će se voziti 120 kilometara na sat i biće potpuno elektrificirane”, rekao je Vesić.

Naveo je da će se raditi novi komandni centar u Makišu gde će biti kako vozovi koji saobraćaju na brzoj pruzi, tako i svi ostali vozovi koji saobraćaju novim, rekonstruisanim prugama.

“Time ćemo obezbediti veću sigurnost, bolju koordinisanost i sve ono što podrazumeva komplikovan železnički saobraćaj”, rekao je Vesić.

Naveo je da je železnica preživela teška vremena kada je malo ljudi putovalo vozovima, ali da sada dolazi vreme renesanse železnice kada će se ona mnogo više koristiti.

“Upravo zato, svim železničarkama i železničarima čestitam Železničku novu godinu. Naša zemlja će u železnicu više ulagati narednih godina i decenija i to će biti najznačajnice ulaganje koje ćemo imati u saobraćajnoj infrastrukturi jer je železnica budućnost Srbije”, zaključio je Vesić.

