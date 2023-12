ĐILASOVA STRANKA JE NOVAC DELILA NA CRNO - IZ DŽAKOVA! Milovanović: To ne tvrdi bilo koji čovek, već neko ko je bio menadžer Stranke slobode i pravde (VIDEO)

Direktor Srpskog telegrafa Saša Milovanović je govoreći o tvrdnjama jednog od Đilasovih zaposlenih, Živojina Panajotovića da se novac delio "na crno" istakao da nije reč o bilo kom čoveku već o menadžeru Stranke slobode i pravde.

- To je čovek koji je bio za sve zadatke unutra stranke što on i sam priznaje od deljenja crnog novca koji je stizao u džakovima do zakupljivanja sala i organizovanja tribina - naveo je Milovanović gostujući u Novom jutru kod Jovane Jeremić i dodao:

Imate čoveka koji je četiri godine sedeo u centrali Đilasove stranke i kaže - donosili su mi novac u crnim kesama, 30.000 evra, tako smo delili plate, sredstva po drugim osnovama, ljudi u kol centru su plaćani na crno.

Kako je dodao, izostala je reakcija takozvanih profesionalnih medija, ali i tužilaštva pošto je čovek praktično priznao krivično delo.

Milovanović ti, takvi ljudi sutra treba da zamene sadašnju vlast.

Novinar Dejan Anđus kaže da taj čovek za početak treba da bude priveden.

- Hvala mu za sve što je saopštio, ali on je učesnik u krivičnom delu i kriminalnim radnjama. Sve što je ispričao vodi ga na informativni razgovor, u svojstvu građanina - istakao je Anđus.

Prema njegovim rečima, on može biti svedok saradnik, ali i optuženi.

- Sa druge strane dobro je da ljudi znaju za koga treba da glasaju na izborima - dodao je Anđus.

