ISPLIVAO SNIMAK! Ovo je DOKAZ da su Aleksić i Dinkić zajedno VARALI SRBE (VIDEO)

Predvodnik Đilasove liste "Srbija protiv nasilja", Miroslav Aleksić, pokušava da se predstavi javnosti kao "nova ličnost" na političkom nebu Srbije.

Međutim, prećutkuje se da je Miki bio najbliži saradnik Mlađana Dinkića!

Miroslav Aleksić, koji se nalazi na listi Dragana Đilasa krije kao zmija noge da je bio najbliži saradnik Mlađana Dinkića, uništitelja srpske ekonomije!

Za Dinkića je nedavno Velimir Ilić rekao da je nakon 5. oktobra otišao na Kipar da uzme srpskih 3,5 milijardi maraka, a setimo se njegovog čuvenog obećanja pred izbore 2008. da će svaki građanin Srbije dobiti besplatne akcije NIS-a i Telekoma u iznosu od 1000 evra.

Dinkić je tada sramno obećao nešto za šta je znao da nije moguće!

- Imao sam dodatni politički razlog zašto sam to uradio. Tada održavao drugi krug predsedničkih izbora na kojima sam podržao Borisa Tadića. Bilo je vrlo tesno, smatrao sam da ako ovo uradim, da mu to može pomoći da dobije te izbore. On je bukvalno dobio izbore za 100.000 glasova - priznao je kasnije Dinkić.

Dokaz o saradnji Miroslava Aleksića i Mlađana Dinkića pic.twitter.com/EEhTxUr0sS — Silvana (@Silvana71376830) 10. децембар 2023.

Autor: