ŠAPIĆ: Uređenje spomen-parka kod Spomenika braniocima Beograda 1915. godine predstavlja ispravljanje nepravde prema našim precima

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić obišao je danas novoizgrađeni spomen-park koji se nalazi kod Spomenika braniocima Beograda 1915. godine na Dunavskom keju i poručio da je ovo ispravljanje nepravde prema ljudima koji su dali svoje živote za odbranu srpske prestonice.

– Danas smo ovde nakon dva i po meseca od kada smo započeli radove na ovom parku koji ne znače vraćanje u pređašnje stanje jer ovaj spomen-park čak nikada do kraja nije ni završen po idejnom rešenju vajara Nikole Kolje Milunovića iz 1988. godine. Uklonili smo one teniske terene i napravili prostor koji je dostojan važnosti koju ovo mesto ima. Sam spomen park još nismo do kraja završili jer čekamo originalan kamen da bi postavili staze koje po idejnom rešenju treba da idu levo i desno od spomenika, a dodatno ćemo ga ograditi adekvatnim stubovima, pored toga je posađeno 120 sadnica potpuno novih sadnica drveća – rekao je Šapić.

Ovim smo pokušali, kako je rekao, da ispravimo nepravdu jer ljudi koji su ovde dali svoje živote i koji su pali za odbranu Beograda 1915. godine to zaslužuju, a mi nismo znali da to na pravi način cenimo i poštujemo.

Ovo je važan dan jer se nalazimo ispred jednog od naših najvažnijih kulturno-istorijskih spomenika u kategoriji je onih od izuzetnog značaja te zato i pripada republičkom a ne gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture. Mislim da je ovo mesto gde bi svake godine svi najviši državni organi trebalo da odaju poštu palim borcima, ljudima koji su tada praktično bili osuđeni na smrt i pre početka odbrane Beograda jer su znali šta ih čeka, a nisu odstupili do poslednjeg. Tačno da ništa nisam uradio za ovaj grad za godinu i po dana činjenica da ovaj park danas ovako izgleda i ima ovakav prostor, da smo u procesu, a fali nam još malo, da ga potpuno vratimo u originalno idejno rešenje koje nažalost nikada do kraja nije sprovedeno, mene čini srećnim zadovoljnim – rekao je Šapić.

On je istakao da se nada da će svi oni koji se ovde šetaju i prolaze moći da stanu na minut i odaju poštu ljudima koji su to zaslužili, našim sunarodnicima, našim slavnim precima.

– Jer da nije bilo njih teško da bi dalji tok rata bio kakav je bio, a kažu da moderna istorija ne pamti takvu odluku i potez jedne države da sa tolikim brojem ljudi krene u povlačenje i da se onda u tako kratkom periodu vrati i bude jedan od ključnih činilaca u pobedi u Prvom svetskom ratu. Osećam izuzetno zadovoljstvo i zahvalnost ljudima koji su doprineli da ovaj spomen-park danas ovako izgleda. Očekujem, kada prođe zima i kada nam stigne kamen da završimo staze, ali i kada se sve zazeleni, da će ovaj prostor biti na ponos svih nas. Pozivam sve Beograđane da ga posete i da odaju poštu ljudima koji su se žrtvovali i svoje živote dali za odbranu Beograda, srpske prestonice – rekao je Šapić.

