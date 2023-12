DIJANA HRKALOVIĆ U 'HIT TVITU' DO KOSKE RASKRINKALA PREDSTAVNIKE OPOZICIJE: Pokazala fotografije koje SVEDOČE koliko su lagali u kampanji!

Voditeljka emsije "Hit Tvit" Verica Bradić, sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Gosti "Hit Tvita" su bivša državna sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović, Jovana Jeremić, urednica i voditeljka,Zoran Anđelković, bivši predsednik Izvršnog veća KiM ,Milan Mačvan, košarkaš, i glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević.

Komentarišući prilog pogledan u emisiji, gde predstavnici opozicije najpre govore da Srbija nikada ne treba da uvede sankcije Rusiji, a na kom, samo par dana nakon prethodnih izbora ipak govore kako do sankcija treba doći, Anđelković kaže da oni lažu sami sebe.

- Setimo se datuma. 11.03. Đilas kaže da ne treba da se uvode sankcije, a posle godinu dana, on govori da do sankcija treba doći, da je to poslednji voz... Kada pogledate sada njihovo učešće, oni se oko toga se usaglađavaju, videće kao posle izbora. Sada se okupljaju protiv Vučića - ustvari svoje zemlje - rekao je Anđelković.

Anđelković je potom dodao da Jovanović danas kaže da su oni nacionalna opcija, a on istovremeno kaže da će sa Đilasovom grupacijom od 15 ljudi da bude u koaliciji koja je za genocid u Srebrenici.

- Oni samo žele da pokušaju da razbiju Srbiju - dodaje Anđelković.

Anđelković kaže da onaj ko je bio protiv ''žute patke'' u Beogradu na vodi, sad želi da deli te iste stanove.

- A borili su se protiv toga - navodi Anđelković.

Vučićević kaže da pouzdano zna da je šefica "žute patke" kupila stan u Beogradu na vodi.

- Tajkunske rukoveti, oni sami o sebi govore na ovom snimku. Spiker je rekao da je od marta do kraja maja Đilas rekao više različitih stavova. Protiv sankcija, pa nije - dodao je Vučućević.

Imamo nekog Srđana Prekovića koji je juče rekao da treba da s euvedu sankcije Republici Srpskoj, da Srbi ne mogu da uđu, da se stavi neka struja, dodao je on.

- O čemu Jovanović priča sa oficirima američke i britanske ambasade? Tališ se i dogovaraš. Njihova jedina politika je mržnja o Vučiću, i želja da na truli kompromis otmu glas - kaže Vučićević.

Šta spaja opoziciju? Mržnja i jahanje države. Kada su čuli koliko ima novca u budžetu, potekla im je voda na usta. Čak i najveći ekspert među njima, Mića Ćulibrk, ispao šupalj ko kanta. Rekao je da mu nije jasno šta če pet milijardi u budžetu, što se to ne potroši? - rekao je Vučićević.

Pupovac mi je poslao poruku da veliki broj Srba iz Hrvatske podržavaju listu "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane".

Mačvan kaže da opoziciji nedostaje integritet i samopoštovanje.

- Koji god teren da izaberu, oni se ne snalaze. SNS uvek nađe način da ih pobedi, koliko god se oni trudili. Marginalno je pričati o njima - dodao je Mačvan.

Jeremić se osvrnula na napade na Nikolu Jokića, istakavši da opozicija sve gleda kroz novac.

- Postoje ljudi koji nisu u stranci SNS-a, ali su potpisali listu, jer žele da spasu zemlju. Ja prva brinem za svoje dete. Zamislite ja zaokružim za Miketića, koji konzumira kokain, i uzima ku*ve. Meni to ne može da bude pravo na privatnost. Da se nije kandidovao, njegove pare, droga. Ne možeš da budeš narkoman i da vodiš zemlju - kaže Jeremić.

Hrkalović je istakla 4. april 2022. godine, i dotakla se Ponoša, koji je istakao da će Vučić odmah posle izbora uvesti sankcije Rusiji, što se nije desilo. Ona je potom komentarisala i Zavetnike, dodajući da su oni pre izbora za sankcije, pa su sad protiv.

- Svi su pre kampanje bili za nemački sporazum. Neki se zalete, kao Lazović, pa udare kontru Aleksiću... Uglavnom, sada im to ne valja, ali posle izbora hoće - rekla je Hrkalović.

-Đilas je rekao "i treba da se plašiš, da sam ja na tvom mestu, i ja bih se plašio". Došla sm večeras da objasnim zašto građani treba da se plaše Đilasa. Jedina njihova ideologija, i ono u čemu su principijalni jesu pokušaji kriminalizacije VUčića, a time prikrivaju svoj nedostatak ideologije, rezultata i neznananja. Prikrivaju svoj kriminal nasiljem - rekla je Hrkalović.

Ova fotografija nastala je pre "Ribnikara", gde Đilas promoviše nasilje i oružje.

- A onda se posle tragedije bori protiv toga... Jabne su fotografije. Ovo je promocija nasilja o oružja. Pre Ribnikara... Idemo dalje... Ovo je Đilas, sa uhapšenim kriminalcem za korupciju - dodala je ona.

Ovo je opet Đilas, sa uhapšenim Milanom Dabovićem, za 2,4 kilograma kokaina, a on je brat njegove tadašnje devojke Ane Dabović, nastavljala je Hrkalović.

- Ovih pet je samo deo spiska od 59 prijatelja, uhapšenih, Marinikinih i Đilasovih - rekla je Hrkalović, pa nastavila.

- Bus plus, namešten tender, Inex, podzemni kontejneri, namešten tender... Pionirski grad... On ništa nije potpisivao, samo je podmetao ljude, kao žrtvenu jagnjad - dodala je ona.

Kako je bivša sekretarka objasnila, skoro svaki tender, bio je namešten.

- Imali smo preprodavanje sekundi Javnog servisa. Most na Adi, tri puta preplaćen. On je sada, sa svojim računima milijarder. Daleko prevazilazi 619 miliona. Znam šta nam je Đilas ostavio u amanet. Jednokratna pomoć za socijalno ugrožene, ostavio nam je dug, kao i pomoć majkama, od 388 miliona dinara - rekla je Hrkalović.

On je jedan veliki nasilnik, Đilas novinarima kaže "zini da ti kažem" i slično, dok je naš predsednik uvek pristojan.

- Njegova žena je rekla da je to bio duži vremenski period maltretiranja. On nije hteo da plati alimentaciju, a milijarder je. Tukao je trudnu, i tukao je tasta - rekla je ona.

840 nepodobnih sudija je tada dobilo otkaz, za dalji ishod tog slučaja, treba da se obratimo Tužilaštuvu, a fakat je da je prijavila.

- Zvonimir Nikezić, otac Dušana Nikezića je pre nego što je hapšen, doveo je do bankrota Agrobanku, a onda mu je ddojavljeno da se sprema istraga, gde se on na vreme povukao... Međutim, onda je krajem 2012. godine uhapšen jer je ojadion budžet za preko 4 milijarde evra. On je, dakle otac Dušana, koji je 13. na listi Đilasa. Ne daj Bože da ono dođu na vlast, Đilas njega planira za ministra finansija - rekla je bivša sekretarka.

Opozicija jedino ima tapiju na kriminal, navodi Hrkalović.

- Najmonstruoznija izjava je izjava Marinike Tepić koja je rekla da roditelji dece iz Ribnikara nemaju tapiju na bol - rekla je potom.

Naredni snimak koji je pogledan ticao se opozicije koja umesto na zadatu temu o KiM, govori o Aleksandru Vučiću i njegovoj smeni, kaže da opozicija ne zna da priča, ni o auto-putevima, niti fabrikama, platama, penzijama, već samo, i isključivo o mržnji.

- Oni mrze Vučića i Srbiju. Jovanović kaže da mogu da se dogovore za sve, znači oko sankcija, francusko-nemačkog sporazuma, Kosova, i svega. Tako je DSS funkcionisao i 2010. godine. Onda se pojavi Vučić koji kaže šta je zadatak. Dakle, zaposlio je ljude, a oni su otpuštali... I šta dalje... - kaže Anđelković.

Anđelković je rekao da zna šta znači kada negde nema auto-puta, i kako kaže, duboko je uveren da vidi koliko je SNS uradio za Srbiju.

Vučićević je rekao da politika nije matematika, dodajući da neke stvari ne mogu samo da se saberu.

- Oni će da sabiraju glasove, a to je prevara, a ne matematika - dodao je Vučićević.

Jeremić kaže da pamti 2013. godinu, gde su se zapošljavali samo oni koji nisu imali vezu. Uopšte, kaže ona, nije bilo jednakih šansi za sve.

- Nije se gledao prosek, i znalo se ko mora biti zaposlen, a ko ne. Nisam mogla da verujem da se živi u zemlji gde neko ne može da se zaposli. Moramo da živimo u državi gde ljudi koji su najbolji dobijaju radno mesto. Ti dobiješ šansu, pa je ne iskoristiš - rekla je Jovana.

Mačvan je rekao da je opozicija samo ujedinjena u mržnji i podelama koje žele da sprovedu.

Hrkalović se potom dotakla Marinike Tepić, koja je rekla da niko nema tapiju na bol. Imamo Petra Đurića, njenog prijatelja koji šmrče drogu pored deteta.

- Evo još jedan njen prijatelj koji je poznat po marihuani. Svi oni voze ozbiljne automobile - rekla je Hrkalović.

On i Radovan Velićković rade drogu, iznude, zelenašenje, Tišegi je ubo čoveka na sred ulice, pucao u lokal u Vrčcu. Ovaj je zapalio auto na sred ulici, dodala je Hrkalović.

- Marinika je dobila automobil na poklon, zbog nameštanja tri tendera. Ona je od te firme dobila onaj skupi pošre kajen - rekla je potom Hrkalović.

- Njene donacije za Temerin, ona je davala suprugu projekte, pa su ona i njen muž zajedno izvlačili novac iz budžeta. 20 miliona imamo, potrošenih na knjige, koje nikada nisu stigle gde su trebale - dodala je Hrkalović.

- Da li je sudija Majić nekoga osudio, bilo koga? Samo pitam? Ovak čovek je sin jednog kriminalca, i zbog radnje nečinjenja, dopustio je da se gradi bespravno, Đilasov kandidat za gradonačelnika... - dodala je Hrkalović.

Imamo i drugog saradnika, Dušana Markovića koji krade dečije paketiće, kaže ona.

- Biljana Stojković je imala ideju za Republiku Srpsku, ona se zalaže protiv SPC... Ona brčka noge sa Miketićem, ovde umire od smeha, na protestima, navodno, zbog stradale dece. Svi oni na tim protestima crkavaju od smeha. Jeremić, Zečenović... I ostala ekipa - kaže Hrkalović.

- Marinika mrtva ladna kaže da je za sve kriv Vučić, on je taj koji mrzi i napada svoju porodicu. EVi prepiska. On kaže satanizuje svoju porodicu, nije ona kriva - rekla je Hrkalović.

- Vučić je kriv što se Miketić drogira - ubacio se Vučićević.

- Imamo dalje slike, imamo Miloša Jovanovića sa čovekom koji je pretio smrću predsedniku Srbije. Imamo dalje, još njih sa njim... Imamo Boška Obradovića, reklo bi se jedan od najvećih nasilnika... Njemu je u kumovsko prijateljskim odnosima Mladen Novaković Tocilo koji je osuđen na 17 godina, zbg heronina... Ideologija je sadržana na ovoj slici... Imamo Đilasa koji je Bošku dao 4 miliona dinara donacije između 2008 i 2011. godine... Inače, ideološki nastrojen čovek, da bi ćutao na pogrom Srba. Onda je on na godišnjici, stajao sa Đilasom... I nije pomenuo Srbe, pogrom, već je samo vređao Vučića - rekla je Hrkalović.

- Ovaj što je prijatelj generala, Damir Krstičević, koji je, ponoviću, uhapšen za ilegalno klađenje. Opet je nađen kokain... Idemo dalje. Lajbnic, Al Kapone, i Korleone, u jednom. Pljeskavičar, i tako dalje... Srđan Milivojević, koji je rekao da Vučićev sin i brat treba da budu u šahtu. Nosi vešala u skupštini... To je ta borba protiv nasilja... Aleksića sam ostavila za kraj... - rekla je Hrkalović.

- Evo ga i Miloš Paradilović, gde se poziva na paradiranje i bombardovanje. Lutovac isto. I on poziva na bombardovanje... - rekla je Hrkalović.

Nakon odgledanog snimka, kakvu je kampanju vodila opozicija, Vučićević kaže da su si ponovili da će praviti većinu protiv Vučića.

- Večeras je opet Đilas u Utisku nedelje... Pričaju o nama - rekao je Vučićević.

Hrkalović je potom nastavila da iznosi dokaze, gde je pokazala Ćutu kako se slika sa nozem u ustima.

- Imamo Pavla Grbovića. To lice kaže da je od narkotika konzumirao samo marihuanu... A imamo slike... - rekla je ona, pa se dotakla Radomira Lazovića.

- On je prvi na listi. Čovek koji se lešio od alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci... - rekla je Hrkalović.

Naredni snimak koji su gosti gledali, ticao se glumca Sergeja Trifunovića, Vučević kaže da je to dokaz kako Đilas kontroliše opoziciju.

- Đilas dođe, izvadi ške, i sve kupu... Zato mi je ovo sve jasno. Oni odu... Boško Obradović, patriota... Desničar. Ode u Ameročku ambasadu, i upiški se od sreće kada mu ovak kaže društvo - rekao je on.

Mačvan se dotakao napada na sportiste koji su podržali Vučića, Mačvan kaže da je u pitanju licemerje.

- Tražili su da se sportisti izjasne, a sada im i to smeta - rekao je Mačvan.

Autor: