SRBIJA NA RAČUNU IMA 5 MILIJARDI EVRA! Mali: Pre 12 godina bili na ivici bankrota, a sad smo rekorderi u privlačenju STRANIH INVESTICIJA!

Mi na računu budžeta imamo 5 milijardi evra. Srbija je više od 2,5 puta povećala svoj BDP. Rastu nam plate, penzije, minimalna zarada - nikada veći broj zaposlenih u Srbiji - istakao ministar Siniša Mali.

Mali je govorio i o pogodnostima koje domaći investitori imaju u odnosu na strane investitore.

- Jednaki su uslovi i za domaće i za strane investitore. Svaki domaći investitor koji je tražio pomoć za neku investiciju, dobio je. Dobro je da ima što više stranih investitora. Mi smo rekorderi u privlačenju stranih investitora. Srbija se promenila. Ulaganjem u brze pruge, ulaganja u puteve, to su stvari koje menjaju zemlju. Svaki kilometar je podsticaj za nekog stranog investitora. Neophodno nam je poverenej građana, jer svako obećanje smo ispunili. Bitno je da nastavimo da razvijamo našu Srbiju. Ići ćemo na to da prosečna plata bude 1,400 evra, penzije 650 evra, minimalana zarada 650 evra. Ako uporedite to sa ciframa od pre 12 godina, kada smo bili na ivici bankrota, to su ogromne razlike, naglasio je Mali.

- Inflacija je posledica svih svetskih sila. Kada pogledate taj BDP koji je najveći pokazatelj, ako vam raste u uslovima kada svi drugi padaju znači da dobro radite. Odgovornom politikom učinili smo da životni standard samo raste. Već od januara krećemo sa 17,8 odsto povećanja minimalne zarade. Minimalna zarada je danas 840 evra u proseku, a bila je 330 evra. Srbija ima jednu od najbrže rastućih ekonomija. Imamo kontrolisane i cene goriva, cene gasa i struje je najniža u Evropi. Imamo i najnižu cenu hleba u regionu, zaključio je on.