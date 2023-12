'SUŠTINA NAŠE POLITIKE SU LJUDI' Mali: Odgovornom politikom smo radili na tome da životni standard raste

Srbija je odgovornom ekonomskom politikom uspela da se izbori sa svim krizama u prethodne četiri godine i bolje od razvijenijih zemalja, izjavio je danas potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali.

- Suština naše politike su ljudi, šta god da radite, fabrike, pruge, pomoći, radite to zbog ljudi i to je dalo rezultate, rekao je Mali.

On je istakao da su sve dosadašnje pomoći u tom periodu, ukupne vrednosti 9,4 milijarde evra, pokazatelj snage i stabilnosti države. "Reagovali smo brzo i dobro, na način na koji nisu mnoge zemlje. Pomogli smo i građanima i privredi. Nikada se pre nije desilo da država u kriznim vremenima ovako reaguje. Kroz jednokratne pomoći pokazujemo brigu prema ljudima. Analiziramo i ciljamo kome su pomoći potrebne", rekao je Mali gostujući na Kurir televiziji, saopštilo je Ministarstvo finansija. On je podsetio da je država tokom kovid krize, a potom energetske, krize u lancima snabdevanja, krize izazvane ratom u Ukrajini, pružila podršku privredi kroz jeftine kredite Fonda za razvoj, odlaganjem plaćanja poreza, garantnim šemama dok je građanima pomagala u više navrata isplatom jednokratnih novčanih pomoći po kategorijama. Tako su, podsetio je, isplaćene prvo pomoći penzionerima, ali i mladima, socijalno ugroženim kategorijama dok je u toku isplata po 10.000 dinara srednjoškolcima.

"Tu smo pokazali ne samo snagu nego i brigu. Na kritike da je to državni novac pitam zašto taj državni novac nije i ranijih godina isplaćivan građanima", poručio je ministar. On je istakao da je to zato što je sada sa oko pet milijardi evra na računu država stabilna dok je, uporedio je, 2012. na računu imala samo 70 miliona evra u trenutku kada je 350 bilo neophodno samo za isplatu penzija. Kao rezultat svih pomoći, istakao je, u trećem kvartalu Srbija ima nikad veći broj zaposlenih, sačuvali smo radna mesta, kapacitete, za razliku od razvijenijih zemalja gde se gube radna mesta. "Srbija u trećem kvartalu beleži rast od 3,6 odsto, ove godine on će iznositi 2,5-2,6 odsto. Prvi put ćemo imati 69 milijardi evra BDP-a, nikada veći nije bio, to je bogatstvo jedne zemlje", rekao je Mali i dodao da trenutno u Srbiji 2.367.000 građana radi, plaća poreze i doprinose. On je istakao da su predstojeći izbori važni da građani razumeju da je potreban nastavak odgovorne ekonomske politike u kojoj je suština da rastu plate, penzije, minimalne zarade te da nije zaustavljena nijedna kapitalna investicija.

Mali je rekao da je inflacija posledica svih kriza, da je svetski fenomen, ali da je za nas važno da plate i penzije rastu iznad tog nivoa kako bi se očuvao životni standard.

On je poručio da će sa januarskim povećanjem minimalne zarade od 16,8 odsto ona prvi put premašiti 400 evra te da sa dodatnim povećanjem i penzija od 14,8 odsto očekuje da prosečne penzije iznose 390 evra, dok su prosečne plate dostigle 840 evra. "Neophodno je nastaviti ovaj rast kako bismo stigli do obećanih prosečnih zarada od 1.400 evra do 2027, penzija i minimalne zarade od 650 evra, a svako obećanje do sada smo ispunili”, rekao je Mali.

On je podsetio da je 2012. godine penzija iznosila oko 200 evra, plate 330 evra.

"Odgovornom politikom smo radili na tome da životni standard raste, rastom plata i penzija, raste novac koji se troši, okreće se ekonomija, kupuju robe, usluge", rekao je Mali.

On se osvrnuo i na velike kapitalne investicije rečima da obim ovih ulaganja nikada nije bio veći kao ni priliv stranih direktnih investcija koje će iznositi 4,5 milijardi evra, što je nivo koji je iznosio i prošle godine.

"Ogromne su investicije, to sve podiže kvalitet ali i zapošljava građevinsku industriju, pokreće i gura celu privredu napred, to je podrška BDP-u. Danas imamo osam brzih puteva i saobraćajnica koje se grade počevši od obilaznice oko Kragujevca, puta Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, saobraćajnice 'smajli'. Ne stajemo sa velikim investicijama”, rekao je Mali.

On je istakao da se odgovornom politikom suzbija i inflacija, na oko 8,5 odsto te da naredne godine očekuje oko 3,5 do četiri odsto inflaciju što će biti iznad nivoa povećanja plata i penzija. "Nema predaje, nema stajanja, borimo se dalje sa inflacijom, ima još par meseci da se smiri u potpunosti", rekao je Mali.

On je istakao da država ulaže i u obrazovanje i mlade, da su srpski unverziteti, beogradski i novosadski, na Šangajskoj listi a da država pomaže mlade i studentskim karticama sa kojima ostvaruju brojne popuste, ali i penzionere penzionerskim karticama sa kojima mogu da uštede, jer je, kako je rekao, svaki dinar važan.

"Penzionerima dugujemo zahvalnost za sve što su oni uradili, a investiramo i u obrazovanje i mlade. Trudimo se da na pravi način damo motivaciju da što pre završe školu. Nikada veći broj zaposlenih u Srbiji daje nadu mladima da ostanu ovde, da ostvare ovde snove, zasnuju porodice", rekao je Mali.

On je dodao da su ulaganja u auto-puteve i brze pruge stvari koje menjaju zemlje jer je svaki kilometar podsticaj za investitora, brže transportuje robu, a raste atraktivnost tržišta, kvaliteta života. "To su konkretni rezultati. Potrebno nam je poverenje koje smo stekli, neophodno nam je da dobijemo poverenje da nastavimo da razvijamo Srbiju”, rekao je Mali.

Tome će puno doprineti, kako je rekao, i činjenica da će Srbija 2027. biti domaćin svetske izložbe Ekspo. "Ekspo je ogromna razvojna šansa za nas, 2027. ćemo biti domaćin najveće svetske manifestacije te godine i simbolično je da smo 15 godina pre toga bili na rubu bankrota", zaključio je Mali.