VUČIĆ ČESTITAO TUSKU IZBOR ZA PREMIJERA POLJSKE: Uveren sam da ćemo zajedno raditi na jačanju odnosa naših dveju zemalja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas Donaldu Tusku na izboru za premijera Poljske.

- Uveren sam da će Vaše ogromno političko iskustvo doprineti brzom napretku Poljske, kao i da ćemo zajedno raditi na jačanju odnosa naših dveju zemalja - napisao je Vučić na društvenoj mreži X.

Congratulations @donaldtusk on your election as the Prime Minister of Poland! I am convinced that your extensive political experience will accelerate the development of 🇵🇱 and I look forward to working together to reinforce the ties between our two countries.