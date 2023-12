VUČIĆ: Srbija je JEDINA ZEMLJA u ovom delu Evrope koja ima slobodarsku i nezavisnu spoljnu politiku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori za TV Hepi o svim aktuelnim temama.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da ljude u našoj zemlji, i političare, zanimaju teme koje su pokrenute u kampanji, ali da je nekima lakše da se ne izjašnjavaju.

- Za mene je važno da ljudi znaju da izbori nisu igra, država nije igračka. Tu se mnogima čini da su nečije reči slađe, lepše, brže i jednostavnije iz kazana izrečene nego što ih ja izričem. Nekome ko hoće procenat ili dva nije teško da izgovori stvari za koje ne mora da odgovara, a ja moram da vodim računa o svakoj reči - kazao je predsednik.

Vučić kaže da tinjaju veliki sukobi u svetu, i da sumnja da će se uskoro smirit situacija.

- Kažu da je Hamas poražen, a ja se plašim da će se proširiti na druge teritorije. Kada bi se umirili sukobi, verujem da bi još ozbiljnije povećali naš rast, koji je prema prognozama tri odsto. Mi imamo dovoljno novca u kasi, spremni smo za šokove u svetu - ističe predsednik.

Predsednik Srbije kaže da su mnoge zemlje EU u recesiji, što i nama otežava određene stvari, ali pokazuje da kroz investicije u velike infrastrukturne radove i helikopter novac može da se održi rast.

- Sve zavisi od geopolitičke situacije, zato se uvek mnogo nerviram i sekiram. Vidim da će vršiti na nas mnogo veći pritisak. Ne mislim da će biti jednostavno, ali borimo se - kaže Vučić.

Predsednik ističe da je na Bi-Bi-Siju izašao tekst u kom je predstavljen kao autokrata, ali su na kraju morali da priznaju da Srbija uspešno napreduje.

- Mi ćemo biti uspešni, samo ne možete rasti onom brzinom kojom biste rasli da nemate spoljne probleme. Plašim se da će situacija oko KiM i RS biti postavljena na sve nezgodniji način. Biće nervozni i zbog izbora u Rusiji, izvesno je da će Putin pojačati napade u Ukrajini. On će to pokušati. Sa druge strane ima izbora na Tajvanu, za Evropski parlament, oni koji su jastrebovi protiv Srbije biće još oštriji - kazao je predsednik.

Vučić dodaje da će tako biti do maja meseca, a onda se dešavaju najvažniji izbori u SAD.

- Mi moramo politički da preživimo, a ekonomski da napredujemo. Da bi sačuvali srpski brod moramo imati ljude koji se ne plaše, ali istovremeno dovoljno mudri da izbegnu sukobe sa jačima od nas - rekao je on.

Predsednik je najavio da će prosečna plata biti 1400 evra, a penzija 650 evra.

- Samo nam je potreban mir, i nadam se da će za godinu, godinu i po dana, prestati najveći sukob, i onda će sve biti lakše - kaže predsednik.

Vučić je potom istakao da je pravljena analiza, kada je Milan Bandić bio u Beogradu i vršena promocija Beograda na vodi.

- Razgovarali smo o tome. Ja sam se uplašio zbog jedne stvari. I pored svih naših razlika, on je bio strahovito snalažljiv tip, Hercegovac, marljiv, sposoban. Uhvatio je istog trenutka priču oko Beograda na vodi i hteo da pravi Zagreb na vodi. Pitao me je šeik posle toga, rekao sam da nisam najveći navijač Hrvatske, ali ako im se isplati da to treba da urade - kaže predsednik.

Predsednik kaže da što se regiona tiče, Bog može da nas vidi, jer ono što su došli posle Bandića ne mogu da naprave nikakvu štetu Beogradu.

- Beograd će polako ali sigurno da odmiče, bez obzira što je Hrvatska bogatija. Razlika između nas se smanjuje, i nastaviće da se smanjuje. A Beograd je jedina metropola u regionu, i nastaviće ubrzano da se razvija - kaže predsednik.

Dodao je da voli da naš gradovi idu brže napred, i misli da je Zagreb mnogo izgubio preranim odlaskom Bandića.

- Dok je bio živ svi su pričali o korupciji i kriminalu, a on je za neke, što se tiče sposobnosti, bio Albert Ajnštajn - rekao je predsednik Srbije.

Vučić ističe da je tri puta duže razgovarao sa Analenom Berbok, i kaže da ona nije neobrazovana, niti glupa.

- Naprotiv, mislim da je talentovana i da razume politiku. Ali je Filip za jednu stvar sasvim u pravu. Plašim se da oni žive svi u nekom svom svetu, gde neće da vide u potpunosti realnost - rekao je predsednik.

On dodaje da su Nemci izvršili pritisak na Island, kada se krenulo u proceduru za Savet Evrope po pitanju KiM.

- Njihova ministarka je bila fer, rekla je da nije mogla da izdrži pritisak. Ja sam je ponovo sada sreo u Granadi, i razgovarao sa njima. To sve pričam zato što danas, posle Švedske i Finske, i njihovog ulaska u NATO, podelili su svet drugačije. Srbija je u takvom svetu jednu stvar uspela. Mi se nalazimo na evropskom putu, i nisam siguran da bih poverovao u tih 15 ruskih milijardi, zato što imam mnogo iskustava, i ne moram da pričam o tome koga volim a koga ne volim - kaže Vučić.

Predsednik ističe da oni koji daju pomoć Ukrajini daju joj kako bi pomogli sebi, i naneli što veće gubitke Rusiji.

- Srbija je danas jedina zemlja u ovom delu Evrope koja može da bude na evropskom putu, koja ima slobodarsku i nezavisnu spoljnu politiku. Mi sami donosimo odluke kako se izjašnjavamo o raznim deklaracijama, bilo ih je gotovo 60. Nijednoj se nismo priključili, zato što mi imamo svoje interese - kaže on.

Vučić je dodao da najmoćnije sile u EU su nastale na niskim cenama ruskih energenata.

- Roterdam, luka, kao i Hamburg, BASF, centar hemijske industrije... Upozoravao ih je direktor BASF-a šta će se dogoditi, niko nije hteo da ga sluša. Neki kod nas se tome raduju, ali ja ne mogu, zato što kada Nemci kašlju ekonomski, mi tada imamo upalu pluća - rekao je predsednik, i dodao kratko da posle svega ne razume baš najbolje politiku koju vodi Nemačka, posebno po pitanju KiM.

Rodić kaže da je Sijarto danas najavio da će staviti veto na novi paket sankcija Rusiji, ako im se zabrani prodaja naftnih derivata.

Predsednik je dodao da će ovo biti možda najzanimljivija sednica Evropskog saveta.

- Imaćemo naše izbore, a i površnost je nešto što nas opterećuje kao naciju. Ali mislim da će ovo biti najzanimljivija sednica ikada. Biće pretnji Srbiji, toga ima pa ima. Ali, kao što sam i obećao, nema sankcija za Srbiju - kazao je on.

Vučić dodaje da posle Banjske danima nije spavao, i da mu je noć kada je stigao u Granadu bila jedna od najtežih u životu.

Podsetio je i da je neko opoziciji preko noći promenili mišljenje, i da su zato pristali na izbore.

Predsednik Vučić kaže da se mnogo toga gradi u Beogradu, i da neće da priča o tome zbog kampanje.

- Ali što se tiče Narodne biblioteke tu imamo bezbroj problema. Moramo da rešimo pitanja sa SPC, pa smo rešili da idemo na ono što je bilo istorijsko nasleđe i istorijska pravda. Danas sam bio i u Stupici, koliko godina ne radi, pa sam pitao ljude kakvo je stanje sa opremom, hajde da obnovimo i to. To će biti oko 22 miliona evra, za sve to je potrebno vreme - kazao je on.

Vučić je dodao da se grade mnoge bolnice, i da je Leskovac suštinski dobio novu bolnicu.

- Od Loznice do Kikinde, svuda je nešto urađeno. KC Vojvodine je urađen. Naravno, nismo svuda stigli, to nije realno. Ali nikada se nije dešavalo da se ovoliko gradi. To nam je omogućavala ova stopa rasta. Pitaju me da li imam primedbe na ruski gas. Nemam nikakve primedbe. Mi smo sve obezbedili, imamo skoro 700 miliona kubnih metara gasa - rekao je predsednik.

On kaže da je razgovarao sa šeikom Muhamedom, za kog ističe da je veoma mudar čovek.

- Sedeli smo u nekoj kafani u Rakovici. Posle te večere je išao kod Putina. I onda me je pitao koliko moj mali sin ima godina. Ja mu kažem 6. I nastavio da priča o Bog zna čemu. Prošlo je 20 minuta, tu je delegacija bila, i ja pitam Sinišu Malog šta je hteo. I opet me pita koliko godina ima mali sin, i ja mu opet kažem. I na kraju mi je otkrio zašto me je to pitao. Kaže: "Vidiš, ja od tebe tražim da ne razmišljaš da ćeš biti na vlasti 4 ili 5 godina, već da gledaš šta će biti za 20 godina, kada mali bude imao 26 godina. Razmisli gde hoćeš da živi" - otkrio je predsednik.

Vučić kaže da ga je šeik upitao da li hoće da njegov sin živi u Evropi sa 7 odsto BDP, ili u svetskoj organizaciji koja ima 40-50 odsto svetskog BDP.

- Naravno, mislio je na BRIKS. Ljudi u Srbiji to vole, ali to nije tako ujedinjena organizacija još uvek. Šeik Muhamed je sa ozbiljnim ambicijama nastupio po tom pitanju. Ja od tada svakoga dana razmišljam o tome. Svakoga dana o tome razmišljam. Ali u ovom trenutku je potreban evropski put Srbiji, i put u BRIKS trenutno nije moguća opcija za nas, to otvoreno kažem - rekao je predsednik.

On ističe da će se situacija u svetu drastično menjati, i da se plaši narednih godinu dana.

- Sve posle toga vidim blistavu budućnost! Mi ćemo EKSPO iskoristiti kao veliku šansu za promociju Srbije. Moramo proći kroz sve zamke, nećemo proći neokrznuto, ali posle vidim blistavu budućnost - kazao je predsednik.

Vučić kaže da mi još uvek nemamo ni snagu ni moć da se ponašamo kao supersila.

- Ali možemo da pratimo šta se dešava, da gledamo i da vidimo. Dolazi sada Mančester za dva dana u Beograd. Ja imam miting u Novom Sadu, ne znam kako ću da ugostim predsednika kluba, on je prijatelj šeika Muhameda. Od njih uvek možete da naučite važne stvari, i šta se dešava u Zalivu, i šta se zbiva između Izraela i Palestine. Oni svi znaju da Rusiju ne možete da pobedite ratom - kazao je predsednik.

On dodaje da Rusija nije prošla neoštećena sankcijama, ali da je predsednica ruske Centralne banke RF Elvira Nabiulina uradila odličan posao.

- Video sam koliko je Putinu stalo do nje. On je izvršio jednu prezentaciju moći predamnom, jedno dva meseca pre nego što je izbio rat. Mi smo tri četiri minuta tada pričali o Ukrajini, a ranije smo uvek pričali po 45 minuta. Jedino mu se Nabiulina tada nije javila odmah na telefon, verovatno je bila zauzeta. Ali nije joj on to zamerio, vidim da je izuzetno ceni, i to je velika stvar koju je ona uradila. Da ne dođe do kolapsa valute, da ostane nizak spoljni dug. Samo kažete, kapa dole - rekao je Vučić.

Teolog i istoričar Goran Šarić kaže da su predizborna obećanja ekoloških pokreta ostala neispunjena, pominjući kao primer Hrvatsku.

- Ove godine, dolaze mi ljudi iz Srbije u Zagreb, i prvo pitanje im je zašto je ovako prljavo. To je sve što morate da znate o Možemo, Moramo, i drugim sestrinskim organizacijama. To su ljudi koji su neškolovani, studirali su po 20 godina. I završio je posle 20 godina - rekao je Šarić, na šta je Vučić dodao: "A ovaj naš nije".

On kaže da u ovoj situaciji u svetu nikako nije dobro da se "u Srbiji menja selektor".

- Nije vreme za eksperimente, i da se menja Zlatko Dalić pred utakmicu sa Brazilom, pa čak i da imaš bolje. Da staviš ljude koji se bore protiv rijalitija, a žive rijaliti - kaže Šarić.

Hrvatski istoričar i teolog kaže da je važno da opozicija ne uzme vlast u Beogradu, i da građani Srbije ne smeju napraviti grešku.

- Vidimo rezultat svega onoga što rade - kazao je on, pokazujući slike đubreta koje je on načinio u Zagrebu.

Dodaje da na izborima vidi i ljude koji su njegovi prijatelji i dragi su mu, ali da avion može voziti samo pilot, a ne neko ko je drag ili ima dobre namere.

- Možemo/Moramo je Soroš koalicija. Pored toga što nemaju osećaj za nacionalno, a povrh svega su i nesposobni. Srbija je avion u vrlo teškim turbulencijama - rekao je Šarić.

Novinar Filip Rodić kaže da je Proglasu pokrovitelj Analena Berbok, i dodaje da ona ima ozbiljne rupe u obrazovanju.

- Pre neki dan je bila organizovana konferencija u Berlinu, gde su bili predstavnici ovih naših "zelenih". Zvala se nešto kao "Srbija pred izbore", da ih poduče u kakvoj smo "opasnosti". To je u velikom kontrastu sa krizom u kojoj se Nemačka nalazi, a tu je upravo zbog sankcija Rusiji - rekao je Rodić.

Novinar kaže da evropski giganti poput Volksvagena i Mišlena sele u Kinu, a otpuštaju radnike u Evropi.

- Oni ne mare ni za svoju državu, tu mislim na nemačke političare. To vidim kao njihovu patologiju da ispunjavaju želje ne čak ni Amerike, već američke duboke države. Ovo sada se ne bi dešavalo da je na vlasti Tramp. To što oni rade je očigledno samo interes jedne sile - rekao je on.

Rodić kaže da upravo takvi sada našoj opoziciji drže lekciju kako Srbija treba da "napreduje u budućnosti".

Vučelić je kazao da demokratskih zemljama i ne trebaju izbori.

- U Nemačkoj vlada sa 14 ili 16 odsto poverenja. Dakle, oni vladaju nelegitimno. To je inače Aleksandar uveo, razliku između legimiteta i legaliteta. U njihovom slučaju nema legitimiteta. Drugo, Aleksandar kao predsednik države ne može da govori o svemu, niti da govori o detaljima - kaže on.

Vučelić ističe da on ima i stepen zluradosti kada gleda situaciju u Evropi.

- Oni su izabrali da idu u recesiju. Njihov rast je bio na nivou jeftinih energenata, i novog tržišta u Rusiji i Kini. Oni su to izabrali. Ako neki ljudi nama prave nevolje i nesreće, ja nemam interes da lamentiram nad njima - kaže Vučelić.

On kaže da u "populističkim autoritarnim režimima" postoji vlast koja ima 60 odsto podrške, a da u jednom demokratskom režimu vladaju sa 14 odsto.

- Oni su stabilne demokratije sa 14 odsto, a mi smo "autoritarni" - kazao je Vučelić.

Dodaje da postoji jedan narod, Srbi, kojima preti opasnost od interesa stranih sila.

- Ovi izbori su bili prilika da se sabornost među svima nama ostvari. Imali smo tu priliku, i ta prilika nekome smeta. Razlike koje postoje među nama, ja to mogu da razumem. Ali ne volim uvezene razlike, i kada oko sabornih stvari imaš većinu, mi je zabrljamo na neki način - rekao je on.

Kaže da postoje buka, bes i sukobi, koji su zamaglili osnovne elemente srpske sabornosti.

- Sve se na kraju svodi na Vučić, i anti-Vučić - rekao je glavni urednik "Novosti".

