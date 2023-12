VUČIĆ O RUSKOM GASU: Mi smo sve obezbedili, imamo skoro 700 miliona kubnih metara

Predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući na televiziji Hepi govorio je o rešavanju problema sa SPC kao i o gradnju bolnica od Loznice do Kikinde.

Vučić kaže da imamo bezbroj problema sa Narodnom bibliotekom.

- Moramo da rešimo pitanja sa SPC, pa smo rešili da idemo na ono što je bilo istorijsko nasleđe i istorijska pravda. Danas sam bio i u Stupici, koliko godina ne radi, pa sam pitao ljude kakvo je stanje sa opremom, hajde da obnovimo i to. To će biti oko 22 miliona evra, za sve to je potrebno vreme - kazao je on.

Vučić je dodao da se grade mnoge bolnice, i da je Leskovac suštinski dobio novu bolnicu.

- Od Loznice do Kikinde, svuda je nešto urađeno. KC Vojvodine je urađen. Naravno, nismo svuda stigli, to nije realno. Ali nikada se nije dešavalo da se ovoliko gradi. To nam je omogućavala ova stopa rasta. Pitaju me da li imam primedbe na ruski gas. Nemam nikakve primedbe. Mi smo sve obezbedili, imamo skoro 700 miliona kubnih metara gasa - rekao je predsednik.

