'SEDELI SMO U NEKOJ KAFANI U RAKOVICI...' Vučić otkrio detalje razgovora sa šeikom Muhamedom u Beogradu! Upitao me je...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je, gostujući u "Ćirilici"š na TV Hepi otkrio detalje razgovarao u Beogradu sa šeikom Muhamedom Bin Zajedom, za kog ističe da je veoma mudar čovek.

- Sedeli smo u nekoj kafani u Rakovici. Posle te večere je išao kod Putina. I onda me je pitao koliko moj mali sin ima godina. Ja mu kažem 6. I nastavio da priča o Bog zna čemu. Prošlo je 20 minuta, tu je delegacija bila, i ja pitam Sinišu Malog šta je hteo. I opet me pita koliko godina ima mali sin, i ja mu opet kažem. I na kraju mi je otkrio zašto me je to pitao. Kaže: "Vidiš, ja od tebe tražim da ne razmišljaš da ćeš biti na vlasti 4 ili 5 godina, već da gledaš šta će biti za 20 godina, kada mali bude imao 26 godina. Razmisli gde hoćeš da živi" - otkrio je predsednik.

Vučić kaže da ga je šeik upitao da li hoće da njegov sin živi u Evropi sa 7 odsto BDP, ili u svetskoj organizaciji koja ima 40-50 odsto svetskog BDP.

- Naravno, mislio je na BRIKS. Ljudi u Srbiji to vole, ali to nije tako ujedinjena organizacija još uvek. Šeik Muhamed je sa ozbiljnim ambicijama nastupio po tom pitanju. Ja od tada svakoga dana razmišljam o tome. Ali u ovom trenutku je potreban evropski put Srbiji, i put u BRIKS trenutno nije moguća opcija za nas, to otvoreno kažem - rekao je predsednik.

On ističe da će se situacija u svetu drastično menjati, i da se plaši narednih godinu dana.

- Sve posle toga vidim blistavu budućnost! Mi ćemo EKSPO iskoristiti kao veliku šansu za promociju Srbije. Moramo proći kroz sve zamke, nećemo proći neokrznuto, ali posle vidim blistavu budućnost - kazao je predsednik.

