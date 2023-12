Vesić: Beogradski metro je najvažniji infrastrukturni objekat u Srbiji

Beogradski metro je najvažniji infrastrukturni objekat u Srbiji i o njemu je ispravno govoriti u kontekstu izgradnje saobraćajne infrastrukture u zemlji u narednih 15 godina, jer se tako najbolje vidi njegov značaj, rekao je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

On je, na predstavljanju projekta Beogradskog metroa, na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, naveo da će naš glavni grad, 2030. godine, kada budu gotove prve dve linije metroa, uz izgradnju BG voza, imati blizu 80 odsto šinskog javnog saobraćaja.

"Taj saobraćaj, osim što je visokog kapaciteta, ekološki je veoma prihvatljiv i to će uz saobraćajni dobitak biti i najveći dobitak od metroa za Beograd", naglasio je Vesić.

Naveo je da Srbija sada ima 76 km brzih pruga, od Beograda do Novog Sada i da je ove godine naša zemlja imala rekordnih pet miliona putnika na železnici i da će ih tek biti, s obzirom na to koje se pruge grade i završavaju.

Prema njegovim rečima, sledeće godine biće završena brza pruga do Subotice.

Vesić je naveo da će u sredu ili četvrtak potpisati ugovor o izgradnji jednog dela gradske železnice od Zemun Polja do Surčina koja će voditi do Ekspa i aerodroma "Nikola Tesla", koji će, kako je rekao, ove godine imati rekordnih blizu osam miliona putnika.

"Povezaćemo aerodrom sa mrežama naših pruga. To je jedan od zaključaka sastanka koji sam imao sa svojim balkanskim kolegama", rekao je on.

Dodao je da će sledeće godine početi gradnja brze pruge do Niša, a da se očekuje da do 2030. godine imamo i brzu prugu do Skoplja. Sa BiH će se rekonstruisati pruga do Sarajeva, Mađari će do 2026. godine završiti prugu od Budimpešte do naše granice, i radiće se na povezivanju prugama sa Bugarskom i Turskom.

Najavio je da će se sledeće godine ugovoriti i rekonstrukcija 1.200 km regionalnih pruga.

"Beogradski metro je republički projekat i svaki dinar za njegovu izgradnju dolazi iz republičkog budžeta", naglasio je Vesić.

Dodao je da će Beogradski metro promeniti način života Beograđana, jer će oni, kada metro proradi, moći tačno da znaju koliko im vremena treba da stignu od jednog do drugog dela grada.

